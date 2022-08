Terrore a Napoli: turisti francesi aggrediti e rapinati, esplosi colpi di pistola

Criminalità scatenata a Napoli, dal centro alla periferia. L’ultima sconcertate azione dei malviventi è stata compiuta la scorsa notte nei Quartieri Spagnoli a danno di due turisti francesi: i viaggiatori sono aggrediti e feriti nel corso di una tentata rapina.

Il fatto è accaduto intorno alle 3. Le vittime facevano parte di una più ampia comitiva di turisti giunta in città per ammirare le tante bellezze del capoluogo campano. Purtroppo, però, c’è chi vive al di fuori della legalità e approfitta di ogni occasione per tornaconto personale, anche se questo significa gettare discredito su un'intera popolazione. In base ad una prima sommaria ricostruzione dei fatti pare che i turisti mentre stavano passeggiando all’altezza della famosa trattoria "Da Nennella" siano stati improvvisamente avvicinati da due individui a bordo di uno scooter.

I malviventi, armati di pistola, hanno esploso a scopo intimidatorio diversi colpi d'arma da fuoco, probabilmente a salve, e poi si sono scagliati contro la donna di 32 anni con l’intento di sottrarle un costoso orologio. Durante la colluttazione i malviventi hanno anche aggredito uno degli amici della vittima, suo coetaneo e connazionale, che con grande coraggio ha provato a difendere la giovane.

L’uomo è stato colpito alla testa forse con il calcio della pistola. Subito è scattato l’allarme. I due turisti sono stati trasportati al pronto soccorso del vicino ospedale "Vecchio Pellegrini" per le cure del caso. Per fortuna le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni: la donna ha riportato una frattura della clavicola sinistra e, pertanto,dovrà stare a riposo per 30 giorni mentre il suo amico un trauma cranico non commotivo con abrasioni. Entrambi hanno rifiutato il ricovero in ospedale e, pertanto, sono stati dimessi.

Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia Napoli centro che hanno avviato le indagini per ricostruzione quanto accaduto e dare un volto ai banditi. In base a quanto si apprende al momento i militari non hanno rinvenuto bossoli sul selciato.