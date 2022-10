Anziana derubata in chiesa mentre fa la comunione

Non si può stare tranquilli neppure in chiesa. A Torre Annunziata, nel Napoletano, una donna di 85 anni ha subito il furto della borsa mentre era davanti all'altare per ricevere l’eucaristia. L’episodio è accaduto nella basilica della Madonna della Neve, dove l’anziana è solita seguire la messa del pomeriggio. Ogni volta l’85enne lascia incustodita la sua borsa sulla panca, ma mai le era successo di non ritrovarla più. Questione di pochi minuti è la tracolla le è stata rubata. Al suo interno c’erano i documenti e il portafogli con i soldi. I sospetti, secondo le testimonianze di alcuni fedeli, sono subito ricaduti su una donna che è stata vista allontanarsi in maniera precipitosa dalla basilica.

A rendere noto il furto nel luogo sacro è stata la figlia dell’anziana che, insieme alla madre, si è recata alla locale caserma dei carabinieri per sporgere regolare denuncia. “Ci vogliono le telecamere anche in chiesa – si è lamentata sui social media ha detto la donna, commentando ciò che era accaduto al genitore – altre signore avevano che la ladra se ne andava velocemente ma non hanno fatto caso alla borsa che aveva preso. Si è scatenato un putiferio ma a nulla è servito. Scrivo per dirle se mai leggerà di vergognarsi” .