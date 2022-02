Dopo undici anni si produce una nuova vettura Alfa Romeo a Pomigliano

La notizia va in controtendenza rispetto alla crisi infinita dell’industria italiana e deve essere salutata sicuramente con entusiasmo e fiducia. Dopo ben undici anni si ritorna a produrre un’automobile dello storico marchio Alfa Romeo nello stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco, nel Napoletano. L’ultima macchina del “biscione” realizzata in provincia di Napoli è stata la 159. Successivamente, per volontà dell’allora amministratore delegato Fiat, Sergio Marchionne, a Pomigliano si è lavorato alla realizzazione della Panda, una vettura di successo che ancora viene assemblata nello stabilimento napoletano.

Le organizzazioni sindacali, seppure mostrano moderata soddisfazione per il ritorno dell’Alfa Romeo in Campania, non si fidano fino in fondo delle strategie del gruppo Fiat. Bisognerà verificare se il nuovo modello, il Suv Tonale, sarà competitivo sul mercato. Solamente in questo modo sarà possibile dare continuità alla produzione e quindi assicurare posti di lavoro. L’auto verrà immessa sul mercato il prossimo 4 giugno. Per il momento, però, si lavora alacremente e per fare ciò sono stati impegnati molti lavoratori. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, fra pochi mesi si potrebbe dire addio agli ammortizzatori sociali, riportando gli operai ai loro posti in fabbrica.