Ora l'Usb proclama pure lo sciopero generale "senza preavviso"

Ancora uno sciopero generale, questa volta senza preavviso. L’Unione Sindacale di Base (Usb) chiama alla mobilitazione in tutte le città già dalla giornata di oggi: "Proclameremo un nuovo sciopero generale e questa volta lo faremo senza preavviso. La parola d'ordine 'blocchiamo tutto' tornerà in tutto il Paese" quanto l'annuncio di un rappresentato del sindacato nel corso della conferenza Stampa a Montecitorio, indetta dal Global Movement to Gaza Italia. E ancora: "A Roma piazza dei cinquecento sarà presidio permanente per Gaza. E sarà così in tutta Italia. Organizzeremo 100 piazze per Gaza".

Immediate le prime reazioni. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha commentato così l'annuncio dell'Usb: "Da irresponsabili. Non permetteremo che blocchino il Paese e lo portino nel caos". Preoccupa la mancanza di preavviso, oltre ovviamente all'ennesima mobilitazione in un Paese ormai finito ostaggio dei sindacati. I numeri del 2024 non lasciano grandi margini di interpretazione: 1.603 gli scioperi proclamati e 981 quelli revocati, per un totale di 622 proteste andate in scena.

L'Usb ha partecipato insieme ad altre realtà politiche e Ong al presidio davanti a Montecitorio al grido di "Per la Flotilla, contro il genocidio, blocchiamo tutto". "Questo non è un incidente" quanto affermato dal coordinamento del movimento per Gaza.

Presenti diversi esponenti locali e nazionali delle forze politiche: per Avs i leader Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, Filiberto Zaratti e Marco Grimaldi, per il Pd la capogruppo Chiara Braga, Serracchiani, Peppe Provenzano, Laura Boldrini, Marco Furfaro, e il segretario romano Enzo Foschi, mentre per il movimento 5 Stelle diversi componenti dei gruppi di Camera e Senato.