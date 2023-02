Superenalotto, 6 da record: vinti 371 milioni di euro

Centrato il 6 dei record al SuperEnalotto, si tratta di un primato mondiale con un jackpot di ben 371 milioni di euro. Una cifra da sogno col numero estratto nel corso della giornata di oggi, giovedì 16 febbraio 2023, che arriva dopo la vincita del Powerball della scorsa settimana, avvenuta nello stato di Washington.

Il jackpot più alto al mondo

Stiamo parlando, come confermato anche da Sisal, della la prima vincita con punti sei del 2023, " la più alta nella storia del gioco e la più alta al mondo attualmente".

Con la vincita realizzata oggi, si è arrivati a 125 vincite con punti 6 che si sono verificate a partire dall'esordio del SuperEnalotto, avvenuto il 3 dicembre di ben 25 anni fa. Il numero 6, fanno sapere da Sisal, non usciva dal 22 maggio 2021, quando ci fu la vincita di Montappone (FM), con un montepremi pari a 156milioni di euro. Il vincitore aveva giocato una schedina da soli 2 euro.

Questa sera, invece, ha vinto la seguente combinazione: 1,38,47,52,56,66, Numero Jolly: 72 e Numero Superstar: 23. Il vincitore si porterà a casa un jackpot stratosferico, pari a 371 milioni di euro. Ci sono premi di lotterie ben più importanti del SuperEnalotto che non hanno mai visto montepremi così alti, ecco perché questa vincita è un record assoluto.

" La vincita con punti '6' da 371.287.058,70 euro è stata realizzata grazie a un sistema a caratura, giocato attraverso la bacheca dei sistemi di Sisal ", si legge nella nota diramata da Sisal. "Le 90 quote da 5 euro ciascuna sono state acquistate dalle ricevitorie Sisal e poi proposte ai propri giocatori ", prosegue il comunicato.

Secondo i calcoli di Agimeg, a ciascuno dei 90 giocatori che hanno vinto il premio da 371.133.424,51 euro, spetteranno 4.123.707,71 euro a testa. Ognuno di loro, infatti, ha speso una quota di 5 euro. Buona parte delle vincite si è registrata in Campania, con 14 vincite su 90. Stando a quanto riferito da AdnKronos, ci sono state invece 9 vincite in Friuli Venezia Giulia, 9 in Sicilia, 9 in Calabria, 7 nelle Marche, 7 in Lazio, 7 in Lombardia, 7 in Puglia, 4 in Liguria, 4 in Piemonte, 4 in Emilia Romagna, 3 in Toscana, 2 in Veneto, 2 in Abruzzo, 1 in Trentino Alto Adige, 1 in Umbria. Nessuna vincita in Valle d'Aosta, Molise, Basilicata e Sardegna.

La vincite più alte della storia del SuperEnalotto

Nella lista delle 10 vincite più alte nella storia del SuperEnalotto, abbiamo: 209,1 milioni di euro vinti il 13/08/2019 a Lodi, 177,7 milioni di euro il 30/10/2010 - Bacheca dei Sistemi – 70 quote, 163,5 milioni di euro il 27/10/2016 a Vibo Valentia, 156,2 milioni di euro il 22/05/2021 a Montappone, 147,8 milioni di euro il 22/08/2009 a Bagnone, 139 milioni di euro il 09/02/2010 a Parma e Pistoia, 130,2 milioni di euro il 17/04/2018 a Caltanissetta, 100,7 milioni di euro il 23/10/2008 a Catania, 94,8 milioni di euro il 19/05/2012 a Catania e 93,7 milioni di euro il 25/02/2017 a Mestrino.

Modalità e tempi di riscossione

Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Bollettino ufficiale si ha tempo fino a 90 giorni per recarsi in una ricevitoria, o un Punto Pagamento Premi o agli Uffici di Sisal S.p.A. per riscuotere il proprio premio. Il pagamento della vincita avverrà entro il 91° giorno solare dal giorno successivo alla pubblicazione.

Quanto alle modalità di pagamento, per le vincite fino a 520 euro, basta presentarsi a un punto di vendita Sisal (in caso di giocata online, il premio sarà accreditato sul conto gioco), per le vincite fra 520 e 5.200 euro bisogna invece recarsi al punto vendita che ha convalidato la giocata o a un punto pagamento premi. Per quelle vincite comprese fra 5.200 e 52.000 euro, è necessario prenotare un bonifico presso i Punti Pagamento Premi o Uffici Premi di Sisal. In caso di vincite superiori a 52.000 euro, bisogna prenotare il bonifico presso gli Uffici Premi di Sisal.