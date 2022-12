Scatti hot, volano i coltelli tra lady Soumahoro e il fotografo

Hanno destato clamore le foto scattate da Liliane Murekatete, compagna di Aboubakar Soumahoro, diversi anni fa. Circa 10 anni fa, la donna è stata la protagonista di un servizio fotografico in déshabillé, le cui foto sono sempre state disponibili sul sito dell'autore degli scatti, il fotografo professionista Elio Carchidi. Da quando è scoppiata la polemica delle coop gestite dalla famiglia Soumahoro, il loro nome è salito improvvisamente alla ribalta e si sono moltiplicate le ricerche sui motori online.

Ovviamente, sono emerse anche queste immagini, che sono state scaricate migliaia di volte dai curiosi nostrani, visto che lady Soumahoro si è lasciata ritrarre completamente senza veli. Una sua scelta legittima per la quale nessuno ha il diritto di giudicare la donna, libera di esibire il suo corpo come ritiene più opportuno senza dover subire i giudizi di terze persone. Tuttavia, è uno dei personaggi più discussi del momento, pertanto la curiosità attorno alla sua persona è comprensibile. Il sito del fotografo è stato letteralmente preso d'assalto e ora Elio Carchidi ha deciso di adire le vie legali per tutelarsi in base a quanto emerso negli ultimi giorni, ossia un'azione legale da parte della donna, che si è affidata all'avvocato Lorenzo Borrè.

In particolare, il fotografo in un'intervista rilasciata all'agenzia Adnkronos si è risentito per l'indiscrezione secondo la quale la moglie del deputato Soumahoro avrebbe deciso di querelarlo per quelle immagini. " Continuo a leggere sui media che la signora Soumahoro mi avrebbe denunciato per avere diffuso sue fotografie senza veli, da me scattate, senza il suo consenso ", ha dichiarato Elio Carchidi.

Il fotografo ha poi aggiunto: " L'accusa che mi si muove è del tutto infondata, come potrò dimostrare, ed ho conferito mandato all'avv. Fabrizio Galluzzo affinché mi difenda nelle opportune sedi e tuteli la mia onorabilità e professionalità, lese dalle non veritiere notizie trapelate ".

Ad annunciare la decisione di andare per vie legali da parte di Liliane Murekatete è stato proprio l'avvocato della donna ma il fotografo si dice pronto a portare avanti, eventualmente, le sue ragioni nei tribunali qualora fosse necessario.