"Devastata per gli scatti hot". Lady Soumahoro pronta a dare battaglia

Il caso Soumahoro sta prendendo una piega sempre più inaspettata: dopo le foto che ritraevano Liliane Murekatete, moglie del deputato, con abiti e accessori griffati, ecco arrivare scatti hot risalenti ad alcuni anni fa. Scatti che non lasciano molto all'immaginazione.

Secondo quanto riportato dal portale online Mowmag.com, che ha intervistato l'avvocato Lorenzo Borrè, il legale che difende la donna, la Murekatete sarebbe rimasta letteralmente devastata dalla pubblicazione delle sue foto sexy. Si tratta di un servizio fotografico realizzato ben dieci anni fa da Elio Leonardo Carchidi e la moglie di Aboubakar Soumahoro mai si sarebbe aspettata di vederle riproposte in questa occasione.

La donna, tuttavia, sarebbe pronta alla prossima mossa: intraprendere vie legali. L’avvocato Lorenzo Borrè riferisce che Liliane Murekatete è " devastata psicologicamente " per la diffusione dei vecchi scatti. "È stato come se le fosse esplosa una bomba atomica in casa. Si è superato ogni limite accettabile e ho ricevuto mandato, in parte già assolto, affinché i responsabili siano chiamati a risponderne nelle competenti sedi giudiziarie. Nessuna esclusa ", dichiara il legale.

Liliane Murekatete non aveva dato alcuna autorizzazione alla divulgazione degli scatti, comparsi lo scorso lunedì 5 dicembre sul sito di Dagospia. Le foto, pare, si trovavano ancora sul sito del fotografo Elio Leonardo Carchidi.

" Qui la vicenda è grave, gravissima ", sottolinea l'avvocato Borrè, che parla senza mezzi termini di " mostrificazione ". In casa Soumahoro " sono sconcertati per quello che sta accadendo. Ma sanno che il tempo è galantuomo. Al momento sono incudine, ma ricordiamoci di cosa diceva Leonardo Sciascia sul rapporto incudine/martello ".