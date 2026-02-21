Addio a Domenico, Meloni: “Chiarezza dalle autorità competenti”. Tajani: "Mamma sia esempio per tutti"

È grande il dolore per la morte del piccolo Domenico. All’alba, poco dopo le 5, il cuore del bimbo ha smesso di battere , commuovendo l’Italia intera. Tanti, tantissimi i messaggi di cordoglio per la prematura scomparsa. Dalla politica allo sport, tutti uniti al fianco della famiglia del piccolo guerriero. "L'Italia intera si stringe nel dolore per la scomparsa del piccolo Domenico", le parole del premier Giorgia Meloni: "Un guerriero che non sarà dimenticato. Alla mamma Patrizia, al papà Antonio e a tutti i suoi cari rivolgo, a nome mio e del Governo, il più sincero abbraccio e il più profondo cordoglio. Sono certa che le autorità competenti faranno piena luce su questa terribile vicenda".

Uno dei primi messaggi è stato quello del ministro degli Esteri Antonio Tajani: "Una preghiera per il piccolo Domenico. Che Dio possa accoglierlo tra le sue braccia. Il coraggio della sua mamma, Patrizia, sia d'esempio a tutti noi. Oggi ci stringiamo al suo dolore. Un dolore che sento mio dal profondo del cuore. Riposa in pace, piccolo angelo". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa: "La tragica scomparsa del piccolo Domenico lascia un grande dolore e un senso di profonda ingiustizia. Alla sua famiglia giunga il sentito cordoglio del Senato della Repubblica".

"Nell'amore, nel dolore, nell'ingiustizia di un destino così crudele, è possibile trovare nella fede la forza di combattere e di reagire. Una preghiera e tutto il mio amore per Domenico e la sua famiglia", le parole del ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. Anche il titolare della Salute Orazio Schillaci ha voluto manifestare vicinanza ai cari del piccolo Domenico: "La morte del piccolo Domenico mi addolora profondamente, non ci sono parole che possano consolare di fronte a una così grave perdita, resta il sentimento di vicinanza umana e istituzionale verso una famiglia duramente colpita e il rispetto per il ricordo di un bambino che ha commosso l'Italia intera. In questo momento di immenso dolore, ci stringiamo alla sua mamma e al suo papà ai quali rivolgo, a nome mio e di tutto il Servizio sanitario nazionale, un pensiero di affetto, rispetto e sincera vicinanza".

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha voluto porre l'accento sul "coraggio" e sulla "dignità" della mamma del piccolo, che "rappresenta un esempio straordinario di amore per il figlio e ha saputo affrontare una situazione così drammatica con grandissima dignità". Il primo cittadino ha poi aggiunto: "Dobbiamo prendere esempio da lei per agire e fare in modo che tragedie come questa non si ripetano più. E' necessario evitare che un dolore così grande si trasformi nell'ennesimo conflitto sterile, serve invece consapevolezza e un impegno concreto da parte di tutti.

Ci stringiamo alla famiglia in un grande abbraccio e come amministrazione siamo pronti a garantire ogni forma di sostegno". Anche ilha voluto dedicare un pensiero al bimbo originario di Nola: "Ciao Domenico, riposa in pace piccolo angelo".