Addio a Fulco Pratesi: il fondatore del Wwf Italia è morto a 90 anni

Si è spento all'età di 90 anni il massimo rappresentante di Wwf Italia Fulco Pratesi, morto questa notte nella clinica di Roma dove si trovava ricoverato. Pratesi ha dedicato la vita alla protezione e alla tutela dell'ambiente.

A dare la notizia è stata la stessa Wwf Italia, che ha rilasciato un comunicato. Nato a Roma il 6 settembre 1934, Pratesi è stato fondatore di Wwf Italia e da tempo ne era presidente onorario. Nella sua lunga vita è stato un giornalista, un illustratore e un politico italiano con i Verdi, senza mai dimenticare l'importanza dell'ambiente, per il quale si è strenuamente battuto.

Pratesi nacque in una famiglia di remota origine aristocratica. Intraprese gli studi in Architettura, e si laureò nel 1960. Abbandonò poi la professione in favore dell'ambiente dopo essersi reso conto dei danni che venivano ad esso arrecati. Si dedicò dunque al giornalismo e all'ambientalismo, arrivando dunque alla fondazione del Wwf. Nel 1966 venne fondata l'Associazione Italiana per il World Wildlife Fund, poi divenuta WWF Italia. Pratesi coprì la carica di vicepresidente nel 1970, poi di presidente dal 1979 al 1992 e dal 1998 al 2007. Fu poi presidente della LIPU, la lega italiana protezione uccelli, dal 1975 al 1980.

" Fulco Pratesi è stato la guida per un'intera generazione di naturalisti ", è quanto scritto da Wwf Italia in un comunicato ufficiale. "La sua seconda vita iniziò nel 1963, nelle foreste dell'Anatolia, in Turchia, dove si era recato a caccia. Gli si parò di fronte un'orsa con tre piccoli. Fu un incontro 'folgorante' come lui stesso lo ha definito, che gli fece cambiare totalmente prospettiva. Tornato in Italia, vendette il fucile e acquistò una macchina fotografica ". Wwf Italia ricorda il contributo di Pratesi alla definizione e approvazione di leggi fondamentali per la tutela della natura italiana, dalla legge 157 sulla fauna a quella sui parchi del 1991.

Wwf Italia è vicina ai figli di Pratesi, Isabella, Carlo Alberto, Francesco e Olympia.