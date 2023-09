Addio al giornalista Pietro Bellantoni

Stanotte è venuto a mancare il giornalista Pietro Bellantoni. Calabrese, 42enne, ha lavorato per diverse testate, tra cui ilGiornale.it con cui ha collaborato dal 2018. Lo scorso marzo è entrato nella redazione del Tgr Calabria. Lascia la moglie e una figlia di poco più di due anni. Il cordoglio della redazione web.

"Ciao compare". Esordivi sempre così al telefono. Ma non era un termine usato per consuetudine meridionale, era un attestato di stima e di affetto. E io ricambiavo sempre con la stessa parola: "Compare". Perché la stima e l'affetto erano reciproci. Eravamo colleghi, seppur in anni diversi, al master di giornalismo dell'università Iulm a Milano.

Ci siamo conosciuti lì per poi perderci come succede nella vita. Nel 2018 sei ricomparso. Eri alla ricerca di una nuova collaborazione - di giornali ne hai frequentati parecchi perché eri scrupoloso e professionale - e io riuscii ad aprirti le porte della redazione web. Portavi notizie dalla tua terra, la Calabria, e lo facevi sempre con rispetto, in punta di piedi. Dopo la parentesi lavorativa con la Regione, quasi come un figliol prodigo, sei tornato a bussare, sempre con rispetto e umiltà. Sei tornato a scrivere per ilGiornale. Politica e cronaca erano i tuoi cavalli di battaglia. Poi l'approdo in Rai e una malattia che hai preferito tenere per te. Non sapevo nulla, Pietro. Non sarebbe cambiato molto, se non che ci saremmo sentiti qualche volta in più. Ma evidentemente hai scelto così perché non ti sei mai pianto addosso. Non hai mai elemosinato nulla.

Qualche mese fa, quando ci siamo scambiati qualche messaggio su WhatsApp, eri solo pazzo di gioia per la tua bambina. "Questa è la mia pupa - mi avevi scritto - le cose importanti, compare, sono queste" .

Ciao collega e caro amico, ciao compare Pietro.