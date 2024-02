Addio a Marina Bulgari, la regina dei gioielli aveva 93 anni

Si è spenta all'età di 93 anni Marina Bulgari, conosciuta in tutto il mondo come la "Regina dei gioielli", considerate le sue celebri creazioni apprezzate praticamente ovunque. Figlia di Costantino Bulgari, Marina era la nipote di Sotirios Bulgari, fondatore della celebre maison di moda "BVLGARI", che vide la sua nascita nel 1884.

La vita

Nata a Roma nel 1930, Marina Bulgari ebbe un'infanzia molto movimentata, divisa fra la Capitale, e la Grecia, in particolare Atene e Corfù. Greche, infatti, sono le origini della famiglia. Costantino Bulgari, padre dell'imprenditrice, era il primo figlio di Sotirios Bulgari, o meglio Sotirios Voulgaris, greco di origine arumena. Fu proprio Sotirios ad avviare l'impero della famiglia. Da produttore di argento, infatti, lasciò il suo paese per trasferirsi in Italia, a Napoli. Aprì la sua prima gioielleria, a Roma, insieme al socio di allora Demetrio Kremos. Tutto partì da lì.

Marina Bulgari ha seguito la strada tracciata dal nonno. Dopo aver lavorato per molti anni all'interno dell'azienda di famiglia, nel 1973 ha preso il posto di suo padre, continuando a dare il massimo per l'azienda, amata in tutto il mondo e diventata un simbolo di classe e di lusso. La voglia di migliorare e di creare qualcosa di unico la portò, nel 1976, a mettere da parte la casa di moda familiare per dedicarsi anche a un proprio progetto, quello che poi ha avuto il nome di "MarinaB.", un marchio di gioielli a suo nome che ha visto la luce nel 1977.

Nel 1978 apre quindi il suo showroom a Ginevra, ed ottiene subito grandi riconoscimenti. I suoi incredibili lavori vengono mostrati nei grandi hotel di Monte Carlo, St Moritz, Gstaad, Crans-Sur-Sienne, New York, Parigi e Roma. Le sue collezioni più note sono state Onda e Pneu. Altro gioiello iconico è stato The Chestnut. Col passare degli anni, Marina ha continuato a ideare nuove collezioni. I suoi gioielli sono stati amati da celebrità come Sophia Loren, Marella Agnelli, Ivana Trump e Jennifer Lopez. Trasferitasi a Monaco nel 1993, Marina Bulgari ha continuato a disegnare gioielli fino al pensionamento, e anche dopo è rimasta un'icona. Guy Bedarida diventerà il nuovo direttore creativo di MarinaB. nel 2017.

Marina Bulgari amava i suoi gioielli come figli, e li riteneva tali. L'imprenditrice, del resto, non ha avuto figli ed è rimasta vedova del marito, un neurochirurgo, di cui non è noto il nome. Sua grande amica è stata la designer e architetto Gae Aulenti. Non sappiamo molto altro, perché la donna ha sempre tenuto molto alla propria vita privata. Amava molto la barca a vela, sport di cui era appassionata.

La morte

Marina Bulgari si è spenta nella notte del 14 febbraio a 93 anni. "Mia zia ha insegnato a tutte noi donne come combattere nella vita. Era particolarmente audace, brillante. Una donna di visione. Con una preparazione e una visione eccezionali" , ha dichiarato Laura Calissoni Colnaghi, nipote ed ex socia dell'imprenditrice, come riportato da Repubblica.

I funerali di Marina Bulgari si terranno oggi, alle ore 15, presso la basilica di Santa Croce in Gerusalemme, a Roma. Non è stata scelta la forma privata, dunque tutti potranno partecipare.