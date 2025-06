Addio a Night Spirit, il cane poliziotto eroe del Ponte Morandi

Sono tante le storie che si intrecciano alla tragedia del Ponte Morandi (14 agosto 2018), fra queste troviamo anche quella di Night Spirit, il cane poliziotto che contribuì al salvataggio di ben sei persone rimaste coinvolte nel crollo. Con coraggio, lealtà e dedizione, questo meraviglioso agente a quattro zampe fece dunque la sua parte, permettendo di individuare dei sopravvissuti.

Oggi Night Spirit, un pastore australiano di 14 anni, è morto. L'animale, fido compagno della conduttrice ispettrice Laura Bisio, non partecipava più alle missioni di salvataggio da ormai tre anni, proprio per questioni legate all'età. Gli agenti ricordano il fondamentale aiuto fornito da questo meraviglioso cane. Fu lui, subito dopo la tragedia del Ponte Morandi, a rintracciare quei sei sopravvissuti e a permettere che venissero tratti in salvo.

La questura di Genova ha condiviso un emozionte post su Facebook per ricordare il meraviglioso compagno. "Night Spirit, il cane da ricerca e soccorso della Polizia di Stato, eroe del ponte Morandi da oggi correrà sul ponte dell'arcobaleno" , si legge. "Pastore australiano di 14 anni, da tre in pensione, nella sua carriera da poliziotto con l'inseparabile conduttrice Laura, ha trovato e salvato numerose vite umane, in ultimo un 87enne ipovedente sparito durante un vasto incendio scoppiato poco fuori Genova. Ma soprattutto Night è stato in prima linea subito dopo il crollo del Ponte Morandi: dopo aver individuato e salvato tre donne sepolte dalle macerie, è stato calato nel greto del fiume con una 'pescaggina' di fortuna e, pur ferendosi le zampe su vetri e lamiere, ha trovato altri tre sopravissuti. Addio Spirito della Notte dal fiuto infallibile, continua a vegliare su di noi" .

Tanti i messaggi affettuosi per Night Spirit.

