Aggressione a Le Foche, l'esultanza dei No-Vax sui social

C'è grande fermento sui social dopo che è stata diffusa la notizia dell'aggressione all'immunologo Francesco Le Foche. Il medico, divenuto noto durante il periodo della pandemia, è stato ridotto in fin di vita da un paziente. A quanto pare in queste ore un nutrito gruppo di coloro che sono stati ormai ribattezzati come No-Vax starebbe esultando per quanto accaduto al professor Le Foche.

Chi è Francesco Le Foche

66 anni, laureato alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi La Sapienza, Francesco Le Foche si è poi specializzato in allergologia e immunologia clinica nel 1990. Durante il periodo Covid è spesso apparso in tv come ospite di Domenica In, fornendo il suo parere di medico sulla situazione attraversata dal Paese. Al contrario di molti altri suoi colleghi, il professore si è sempre mostrato ottimista, dicendosi certo che la popolazione sarebbe riuscita a sconfiggere il virus.

Le Foche è responsabile del Day hospital di Immunoinfettivologia del Policlinico Umberto I di Roma, oltre ad essere il direttore del centro Immunopo, sempre nella Capitale.

Cosa è successo

L'aggressione nei suoi confronti è avvenuta nella giornata di ieri, giovedì 5 ottobre, quando un giovane di 36 anni, definitosi come paziente di Le Foche, è entrato nello studio del professore in via Po, a breve distanza da Villa Borghese, e lo ha aggredito, accusandolo di avergli prescritto la terapia sbagliata per una infezione alla colonna vertebrale.

Le Foche è stato picchiato con violenza, tanto da riportare lesioni serie. È stato così trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I, dove gli sono stati diagnosticati un trauma cranico facciale, una frattura del setto nasale e una frattura del pavimento orbitario di sinistra. Le condizioni del medico sono molto gravi, e la prognosi è riservata.

L'esultanza dei No-Vax