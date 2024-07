L'ex marito di Alessia Pifferi trovato morto: si era sottoposto a gastroscopia

Ascolta ora 00:00 00:00

È morto a 55 anni e in circostanze ancora da chiarire Francesco Miranda, l'ex marito di Alessia Pifferi. L'uomo è stato trovato senza vita all'interno della propria abitazione e adesso gli inquirenti stanno cercando di capire che cosa abbia determinato il decesso.

Chi è Francesco Miranda

Il nome di Miranda è divenuto noto a causa della terribile vicenda giudiziaria che ha visto protagonista Alessia Pifferi, la donna di 38 anni finita dietro le sbarre con una condanna all'ergastolo per l'omicidio della figlia Diana, la bimba morta di stenti mentre la madre si trovava da giorni fuori casa. La vicenda ha avuto e sta avendo grande clamore mediatico, e Miranda è stata una delle persone ascoltate durante il processo.

L'esame strumentale e la morte

A quanto pare Miranda soffriva di problemi di salute. Avendo dolori allo stomaco da giorni, il 4 luglio si era recato all'ospedale di Melegnano (Milano) per sottoporsi a una gastroscopia. Tutto nella norma, almeno in apparenza. Poi, il decesso. Miranda è stato trovato morto nella sua casa di via Parea, a Milano, lo scorso 6 luglio, ovvero due giorni dopo l'esame strumentale. A dare l'allarme è stata la sorella dell'uomo, che non riusciva a mettersi in contatto con lui.

A raggiungere l'abitazione i vigili del fuoco, che sono passati dal balcone per entrare in casa e verificare cosa fosse accaduto al suo interno. A quel punto è stato effettuato il ritrovamento. Sono stati contattati gli operatori sanitari del 118, che hanno soltato potuto constatare il decesso, e gli agenti di polizia. Dal momento che ancora non sono chiare le cause del decesso è stata aperta un'indagine da parte della Procura. Sul corpo del 55enne è stata disposta l'autopsia, e la speranza è che ciò sia sufficiente a rivelare le cause della morte.

Alessia Pifferi disperata

Alessia Pifferi, attualmente reclusa in carcere, si era sposata con Francesco Miranda all'età di 20 anni. I due sono rimasti in buoni rapporti anche dopo il divorzio.

"Sta malissimo. È disperata e piange in continuazione"

La notizia della morte dell'uomo l'avrebbe sconvolta, come riferito dal suo avvocato Alessia Pontenani., ha riferito la legale, come riportato da Il Giorno.