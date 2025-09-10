Alitalia, chiude il programma MilleMiglia. Come richiedere i premi con i punti accumulati

Si chiude dopo quattro anni il programma MilleMiglia Alitalia, pensato per premiare i passeggeri con punti e premi. Si trattava, in sostanza, di un programma fedeltà finalizzato a rinsaldare il legame fra azienda e clienti. A seguito del fallimento di Alitalia, MilleMiglia è stato acquisito da Trenitalia, assumendo il nome di MyMiglia, ma entro breve l'attività sarà cessata. Lo stop è previsto per il 30 novembre di questo anno.

Cosa ne sarà, dunque, dei punti accumulati? Dopo la data definitiva, quella del 31 dicembre 2025, saranno persi. Come si legge nel comunicato pubblicato sul sito, non sono previste proroghe o nuove edizioni. Fino al 30 novembre si potranno continuare ad accumulare miglia e a ricevere i relativi premi servendosi del programma fedeltà: superato questo limite sarà tutto cancellato. Poi, il 31 dicembre, ci sarà la chiusura definitiva. Per chi intende recuperare i premi, dunque, è il caso di affrettarsi, perché rimane poco tempo.

Viene quindi raccomandato di controllare sempre che siano rispettate le tempistiche per l'accredito delle miglia sulle pagine online dedicate ai partner. Per conoscere i premi e le scadenze, è possibile consultare il sito. Una volta passato il termine ultimo del 31 dicembre 2015, i punti accumulati saranno persi.

"Il Programma MilleMiglia è arrivato alla conclusione del suo viaggio. L'attuale edizione termina definitivamente il 31 dicembre 2025, non è prevista alcuna proroga o nuova edizione" , è quanto scritto nel comunicato ufficiale. "Dopo la scadenza del 31 dicembre 2025 le miglia non utilizzate verranno definitivamente cancellate e non sarà più possibile utilizzarle per richiedere i premi. Nel frattempo, continua a seguirci per non perdere le iniziative e gli aggiornamenti sul Programma" . E, infine: "Grazie per averci accompagnato in questo lungo viaggio, è stato bello averti a bordo".

Oltre al programma MilleMiglia si chiuderà

anche. La scadenza è la medesima: 31 dicembre 2025. Poi, dal 3 febbraio 2026, si partirà con un nuovo programma che consentirà l'accumulo di punti Volare anche viaggiando con Lufthansa.