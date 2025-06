Allarme listeria, Lidl e Aldi ritirano queste insalate di mare dai supermercati: i lotti a rischio

Ascolta ora 00:00 00:00

Aldi e Lidl hanno diramato un avviso di richiamo in via precauzionale di alcuni specifici lotti di insalata di mare a causa del pericolo di presenza di Listeria monocytogenes lanciato dal produttore. Le due catene di distribuzione si sono pertanto viste costrette a ritirare le confezioni a rischio contaminazione dagli scaffali dei propri supermercati e a diffondere l'allerta alimentare tra i propri clienti. Stando a quanto riferito negli avvisi diffusi anche in rete, si tratta in entrambi i casi di alimenti che recano il marchio "Cuochi & Pescatori".

"Si comunica ai clienti che il prodotto "Cuochi & Pescatori Insalata di Mare con surimi, totano, cozze e vinaigrette" 300 g con scadenza il 13/06/2025 viene richiamato per la possibile presenza di Listeria monocytogenes" , spiega la Lidl nell'allerta diramata sul proprio portale. Dunque il prodotto più a rischio sarebbe quello identificabile con termine ultimo di validità fissato al prossimo venerdì 13 giugno. L'azienda preferisce tuttavia, con l'obiettivo di tutelarsi da eventuali conseguenze, eliminare dai propri scaffali anche altri lotti con scadenze successive, ovvero quelle "comprese tra il 14/06/2025 ed il 27/06/2025": come detto, in questo caso si tratta di un ritiro precauzionale.

Il secondo prodotto a cui fare attenzione è l'"Insalata di mare della tradizione salentina" recante il medesimo marchio "Cuochi & Pescatori". Le vaschette di questa varietà a cui prestare attenzione, del peso di 250 grammi, sono individuabili tramite i seguenti numeri di lotto:

INSM27/05/25, con data di scadenza 09/06/2025

INSM28/05/25 con data di scadenza 10/06/2025

INSM31/05/25 con data di scadenza 13/06/2025

INSM03/06/25 con data di scadenza 16/06/2025

INSM04/06/25 con data di scadenza 17/06/2025

A confezionare le insalate di mare oggetto di richiamo è l'azienda "Marevivo Srl", con stabilimento in zona PIP, S.P. 208 n. 10 a Castro (Lecce), identificata dal marchio di identificazione IT G4H5T UE. Come detto il consiglio è quello di non consumare il prodotto ma di riportarlo al punto vendita in cui è stato acquistato per ottenere il rimborso, anche nel caso in cui non si fosse conservato lo scontrino. Qualora si necessitasse di ulteriori delucidazioni è possibile contattare l'azienda Marevivo Srl via mail all'indirizzo "qualita@marevivocastro.com".

Il rischio è quello relativo a contaminazione da Listeria monocytogenes, batterio Gram-positivo presente presente nel terreno e nell'acqua: ecco perché gli alimenti vengono talvolta contaminati dal pericoloso patogeno.

In genere l'infezione, denominata, si manifesta poche ore dopo l'ingestione provocando sintomi che possono essere lievi, come gastroenteriti acute febbrili, o gravi come meningiti, encefaliti e sepsi: da tenere presente che il periodo di incubazione può andare dai 10 giorni fino a oltre un mese.