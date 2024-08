Allarme salmonella: richiamati 31 lotti di uova contaminate

Scatta il maxi-richiamo del ministero della Salute per diversi lotti di uova potenzialmente a rischio contaminazione da Salmonella. Subito dopo i risultati svolti su dei campioni è stata diramata l'allerta sanitaria (qui una) che ha portato al ritiro da parte di numerose catene di distribuzione a scopo precauzionale.

Le uova contaminate

Stando a quanto riportato sul sito del ministero della Salute, le uova interessate sono state prodotte nello stabilimento Cascina Italia Spa in via Campo Romano, Snc - 24050 Spirano (Bergamo). Il nome del produttore è Cascina Italia Spa, con marchio di identificazione IT016064. Si tratta di uova fresche da galline allevate a terra, e il motivo del richiamo è per rischio microbiologico. Pare infatti che alcuni campioni di uova siano risultati contaminati dalla Salmonella, pertanto il ritiro è scattato a scopo precauzionale.

I lotti coinvolti

Con il passare delle ore il numero di marchi coinvolti aumenta. Sotto la lente di ingrandimento abbiamo importanti marchi di produzione. Ecco la lista:

Conad : (Lotto n° 4700609926, scadenza: 31/08/2024; lotto n° 4832759926, scadenza: 01/09/2024; lotto n° 4501159926, scadenza: 05/09/2024; lotto n° 4679409926, scadenza: 07/09/2024; lotto n° 4736619926, scadenza 09/09/2024; lotto n° 4282789926, scadenza: 12/09/2024; lotto n° 4179019926, scadenza: 14/09/202.)

: (Lotto n° 4700609926, scadenza: 31/08/2024; lotto n° 4832759926, scadenza: 01/09/2024; lotto n° 4501159926, scadenza: 05/09/2024; lotto n° 4679409926, scadenza: 07/09/2024; lotto n° 4736619926, scadenza 09/09/2024; lotto n° 4282789926, scadenza: 12/09/2024; lotto n° 4179019926, scadenza: 14/09/202.) Conad : (Lotto n° 4700629926, scadenza: 31/08/2024; lotto n° 4832759926, scadenza: 01/09/2024; lotto n° 4501159926, scadenza: 05/09/2024; lotto n° 4679409926, scadenza: 07/09/2024; lotto n° 4282789926, scadenza: 12/09/2024).

: (Lotto n° 4700629926, scadenza: 31/08/2024; lotto n° 4832759926, scadenza: 01/09/2024; lotto n° 4501159926, scadenza: 05/09/2024; lotto n° 4679409926, scadenza: 07/09/2024; lotto n° 4282789926, scadenza: 12/09/2024). Conad : (Lotto n° 4501159926, scadenza: 05/09/2024; lotto n° 4679409926, scadenza: 07/09/2024; lotto n° 4736619926, scadenza: 09/09/2024).

: (Lotto n° 4501159926, scadenza: 05/09/2024; lotto n° 4679409926, scadenza: 07/09/2024; lotto n° 4736619926, scadenza: 09/09/2024). Conad : (Lotto n° 4700609926, scadenza: 31/08/2024; lotto n° 4700629926, scadenza: 31/08/2024; lotto n° 4736619926, scadenza: 09/09/2024. Categoria: allevamento a terra Cat A).

: (Lotto n° 4700609926, scadenza: 31/08/2024; lotto n° 4700629926, scadenza: 31/08/2024; lotto n° 4736619926, scadenza: 09/09/2024. Categoria: allevamento a terra Cat A). Conad : topologia "Uova fresche da allevamento a terra Cat A".

: topologia "Uova fresche da allevamento a terra Cat A". Amadori : (Lotto n° 4700609926, scadenza: 31/08/2024; lotto n° 4700629926, scadenza: 31/08/2024; lotto n° 4736619926, scadenza: 09/09/2024).

: (Lotto n° 4700609926, scadenza: 31/08/2024; lotto n° 4700629926, scadenza: 31/08/2024; lotto n° 4736619926, scadenza: 09/09/2024). Amadori : (Lotto n° 4282789926, scadenza: 12/09/2024; lotto n° 4736619926, scadenza: 09/09/2024; lotto n° 4832759926, scadenza: 01/09/2024; lotto n° 4679409926, scadenza: 07/09/2024; lotto n° 4501159926, scadenza: 05/09/2024).

: (Lotto n° 4282789926, scadenza: 12/09/2024; lotto n° 4736619926, scadenza: 09/09/2024; lotto n° 4832759926, scadenza: 01/09/2024; lotto n° 4679409926, scadenza: 07/09/2024; lotto n° 4501159926, scadenza: 05/09/2024). Amadori : (Lotto n° 4679409926, scadenza: 07/09/2024; lotto n° 4179019926, scadenza: 14/09/2024; lotto n° 4282789926, scadenza: 12/09/2024).

: (Lotto n° 4679409926, scadenza: 07/09/2024; lotto n° 4179019926, scadenza: 14/09/2024; lotto n° 4282789926, scadenza: 12/09/2024). Amadori : (Lotto n° 4700609926, scadenza: 31/08/2024; lotto n° 4679409926, scadenza: 07/09/2024; lotto n° 4832759926, scadenza: 01/09/2024; lotto n° 4700629926, scadenza: 31/08/2024; lotto n° 4736619926, scadenza: 09/09/2024).

: (Lotto n° 4700609926, scadenza: 31/08/2024; lotto n° 4679409926, scadenza: 07/09/2024; lotto n° 4832759926, scadenza: 01/09/2024; lotto n° 4700629926, scadenza: 31/08/2024; lotto n° 4736619926, scadenza: 09/09/2024). Amadori : (Lotto n° 4736619926, scadenza: 09/09/2024; lotto n° 4679409926, scadenza: 07/09/2024).

: (Lotto n° 4736619926, scadenza: 09/09/2024; lotto n° 4679409926, scadenza: 07/09/2024). Amadori : (Lotto n° 4736619926, scadenza: 09/09/2024; lotto n° 4832759926, scadenza: 01/09/2024).

: (Lotto n° 4736619926, scadenza: 09/09/2024; lotto n° 4832759926, scadenza: 01/09/2024). Amadori : (Lotto n° 4700609926, scadenza 31/08/2024; lotti n° 4501159926, scadenza: 05/09/2024; lotto n° 4179019926, scadenza: 14/09/2024).

: (Lotto n° 4700609926, scadenza 31/08/2024; lotti n° 4501159926, scadenza: 05/09/2024; lotto n° 4179019926, scadenza: 14/09/2024). Eurospin : (Lotto n° 4679409926).

: (Lotto n° 4679409926). Smart : (Lotto n° 4179019926, scadenza: 14/09/2024; lotto n° 4282789926, scadenza: 12/09/2024; lotto n° 4501159926, scadenza: 05/09/2024; lotto n° 4736619926, scadenza: 09/09/2024).

: (Lotto n° 4179019926, scadenza: 14/09/2024; lotto n° 4282789926, scadenza: 12/09/2024; lotto n° 4501159926, scadenza: 05/09/2024; lotto n° 4736619926, scadenza: 09/09/2024). Gesco : (Lotto n° 4679409926, scadenza: 07-09-2024; lotto n° 4501159926, scadenza: 05/09/2024; lotto n° 4700629926, scadenza: 31/08/2024; lotto n° 4736619926, scadenza: 09/09/2024).

: (Lotto n° 4679409926, scadenza: 07-09-2024; lotto n° 4501159926, scadenza: 05/09/2024; lotto n° 4700629926, scadenza: 31/08/2024; lotto n° 4736619926, scadenza: 09/09/2024). Gesco : (Lotto n° 4832759926, scadenza: 01/09/2024; lotto n° 4282789926, scadenza;12/09/2024),

: (Lotto n° 4832759926, scadenza: 01/09/2024; lotto n° 4282789926, scadenza;12/09/2024), Gesco : (Lotto n° 4832759926, scadenza: 01/09/2024; lotto n° 4282789926, scadenza: 12/09/2024; lotto n° 4179019926, scadenza:14/09/2024).

: (Lotto n° 4832759926, scadenza: 01/09/2024; lotto n° 4282789926, scadenza: 12/09/2024; lotto n° 4179019926, scadenza:14/09/2024). Del Campo: (Lotto n° 4679409926, scadenza: 07-09-2024).

(Lotto n° 4679409926, scadenza: 07-09-2024). Delizie del Sole : (Lotto n° 4501159926, scadenza: 05/09/2024; lotto n° 4679409926, scadenza 07/09/2024).

: (Lotto n° 4501159926, scadenza: 05/09/2024; lotto n° 4679409926, scadenza 07/09/2024). Lactis : (Lotto n° 4679409926, scadenza: 07/09/24).

: (Lotto n° 4679409926, scadenza: 07/09/24). Ovonovo : (Lotto n°: 4832759926, scadenza: 01/09/24; lotto n° 4501159926, scadenza: 05/09/24).

: (Lotto n°: 4832759926, scadenza: 01/09/24; lotto n° 4501159926, scadenza: 05/09/24). Latteria di Chiuro : (Lotto n° 4736619926, scadenza: 09/09/24; lotto n° 4282789926, scadenza 12/09/24).

: (Lotto n° 4736619926, scadenza: 09/09/24; lotto n° 4282789926, scadenza 12/09/24). Cascina Italia: (Lotto n° 4736619926, scadenza: 09/09/24; lotto n° 4700609926, scadenza: 31/08/24; lotto n° 4679409926, scadenza: 07/09/24; lotto n° 4736619926, scadenza: 09/09/24; lotto n° 4282789926, scadenza: 12/09/24).

Rischio Salmonella

La Salmonella deriva da una serie di batteri noti come Gram-negativi che possono provocare disturbi di carattere intestinale, dando origine a una condizione chiamata salmonellosi. La trasmissione avviene mediante assunzione di cibi infetti, fra cui alimenti di origine avicola, come appunto le uova, o carni di suino. Fra i sintomi più comuni abbiamo febbre, dolore addominali, nausea, vomito e dissenteria.

Le condizioni possono addirittura aggravarsi nei soggetti fragili.