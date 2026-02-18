Allarme scabbia al Policlinico di Bari, i sindacati denunciano 20 casi e la direzione ridimensiona: “Sono 4”

Secondo il sindacato UIL FPL Puglia-Bari-BAT, che ha fatto la segnalazione, come riferito dal Corriere del Mezzogiorno, un focolaio di scabbia si sarebbe acceso nel Policlinico di Bari all’interno dell’Unità operativa di Endocrinologia. Ci sarebbero “circa 20 gli operatori” sanitari contagiati ma nella segnalazione vengono indicati anche “gravi criticità igienico-sanitarie”, come la “presenza reiterata di blatte” in diverse aree dell’ospedale, ovviamente “incompatibile con i requisiti minimi di igiene e sicurezza”. A fronte di questo, il sindacato chiede l’immediato intervento di sanificazione dei locali, con anche la derattizzazione e la disinfestazione.

Il sindacato sostiene di aver risalito la possibile catena del contagio individuando un paziente come primo caso, da cui poi si sarebbe diffusa la malattia ma dalla direzione del Policlinico il caso viene ridimensionato: “Sono stati prontamente individuati e circoscritti, dalla Control Room e dalla Direzione sanitaria, quattro casi di scabbia che hanno coinvolto infermieri e operatori socio-sanitari dell’Unità operativa complessa di Endocrinologia universitaria”. Tutto pare sia iniziato il 13 febbraio, quando al pronto soccorso si sono presentati in 22 lamentando sintomi riconducibili alla malattia ma, stando a quanto poi emersi e confermato dalla Direzione, i casi acclarati sono stati 4.

A seguito della segnalazione sindacale, la Control Room ha poi reso noto di aver effettuato indagini dalle quali “non emergono, allo stato, elementi sufficienti per dimostrare che il contagio sia avvenuto in ospedale o durante il turno di lavoro”, quindi non ci sarebbe un “paziente zero” in ospedale. La Direzione ha poi sottolineato di aver adottato tutte le misure di profilassi “in via precauzionale”.

Il monitoraggio, così come prevede la prassi, proseguirà anche nei prossimi giorni e dalla Direzione hanno anche reso noto che gli operatori “si sono prestati alla pronta risoluzione del caso”, tanto da meritare un particolare encomio per il loro impegno e per aver gestito con “tempestività” una situazione “complessa”.