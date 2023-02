Ancora allergeni non indicati: l'allerta alimentare e il ritiro dagli scaffali

Nelle ultime ore il ministero della Salute ha diramato un'allerta alimentare motivata dal rischio conseguente al consumo di un prodotto per il quale non sono stati indicati chiaramente tutti gli allergeni presenti: si tratta, per la precisione di alcune tipologie di biscotti venduti sugli scaffali dei supermercati Carrefour.

Ad essere richiamati dal produttore, come spiegato sul portale online del dicastero, sono degli specifici lotti di brownies e brownies al cioccolato fondente senza lattosio e senza glutine recanti il marchio "Fatto a mano" e commercializzati Da Eurochef Italia Spa. I prodotti vengono realizzati all'interno dello stabilimento di Via della Tecnica 40 di Sommacampagna (37066), località in provincia di Verona, individuabile tramite il codice IT C4E68CE.

Il problema alla base dell'allerta, specie in conseguenza di quanto accaduto di recente a Milano alla 20enne Anna Bellisario, è legato all'etichettatura dei prodotti finiti al centro dell'attenzione: non viene specificata nelle indicazioni, infatti, la presenza di latte e prodotti da esso derivati. I biscotti sono venduti in vaschette del peso di 90 grammi e risultano identificabili dal numero di lotto e dalle date di scadenza segnalate nelle confezioni.

Per quanto concerne i brownies al cioccolato fondente, il lotto di riferimento è il numero 43632, con data di scadenza compresa tra il 24 febbraio e il 4 marzo 2023. I brownies, invece, sono individuabili dai lotti di produzione 30183 (con data di scadenza fissata al 27 febbraio 2023) e 43632 (con data di scadenza al 24 febbraio 2023).

L'errata etichettatura ha comportato l'elevato rischio di consumo del prodotto da parte di cittadini allergici alle sostanze non indicate chiaramente all'esterno delle confezioni, nello specifico latte e derivati. A scopo precauzionale l'azienda produttrice ha scelto di ritirare i brownies dagli scaffali dei supermercati Carrefour, dove sono commercializzati, segnalando l'episodio al ministero della Salute che ha poi diffuso l'allarme.

Il consiglio, per le persone che risultano allergiche alle proteine del latte, è quello di non consumare i prodotti riconoscibili dai numeri di lotto indicati e di restituirlo presso il punto vendita in cui era stato effettuato l'acquisto. I brownies possono essere invece tranquillamente consumati senza rischio di conseguenze da coloro che non risultano allergici alle sostanze sopra citate.