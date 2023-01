"Ha metastasi". Il tumore che ha fatto arrestare Matteo Messina Denaro

Matteo Messina Denaro è stato preso nella clinica La Maddalena di Palermo, dove - pare da un anno - era in cura per un tumore al colon, con metastasi epatiche per cui si sottoponeva a cicli periodici di trattamenti chemioterapici. Il tumore del colon-retto rappresenta circa il 10% di tutti i tumori diagnosticati nel mondo, ed è il secondo più frequente tra i maschi (12%). I tumori del colon colpiscono indistintamente maschi e femmine specie dopo i 50 anni, ma può comparire anche in persone più giovani in presenza di predisposizione genetica e familiarità di malattia.

Cos'è il tumore colon-retto?

Si sviluppa a seguito di una crescita incontrollata delle cellule epiteliali della mucosa di riverstimento della parte interna del colon e si manifesta principalmente nell'ultima parte del colon, la parte più vicina al retto.

Quali sono le cause?

La maggior parte dei tumori sono di origine sporadica, cioè non hanno fattori scatenanti noti, ma il cancro al colon può formarsi a seguito di malattie infiammatorie croniche intestinali, quali la rettò colite ulcerosa o la la malattia di Crohn.

Circa il 25% dei tumori dell' intestino è invece da riferire ad una predisposizione familiare; è invece dimostrato che una dieta a base di fibre e povera di grassi ha meno possibilità di sviluppare questa forma di tumore.

Quali sintomi e quando rivolgersi allo specialista?

In genere il cancro del colon-retto è asintomatico nelle sue fasi iniziali. I sintomi che devono indurre a rivolgersi al medico specialista sono:

perdita di sangue dal retto o la presenza di sangue sulla carta igienica dopo l'evacuazione

presenza di diarrea protratta nel tempo o stitichezza che va peggiorando nel tempo

modifica nella consistenza delle feci

dolore addominale

stimolo inappropriato all'evacuazione

anemia

Come si diagnostica?

Gli esami fondamentali per la diagnosi del tumore del colon e del retto sono:

Ecografia addominale e pelvica

Colonscopia

TC-torace-addome-pelvi

Anoscopia

Rettoscopia

Livello sierico del CEA

I trattamenti