Arte e solidarietà per l’ospedale dei bambini: nasce “Il Giardino dei Sogni”

Un progetto che unisce bellezza, cura e solidarietà prende forma a Padova con “Il Giardino dei Sogni”. Trasformare un luogo di cura in uno spazio che sappia accogliere, rassicurare e far sognare. È questo il senso de “Il Giardino dei Sogni”, l’iniziativa promossa da “Quelli della Sanità e dintorni” insieme all’Associazione Culturale Gioacchino da Fiore, dedicata al progetto di un ospedale pediatrico pensato davvero per i bambini. Colori, illustrazioni e arredi ispirati alla natura, con un richiamo diretto all’Orto Botanico di Padova, diventano il simbolo di una nuova idea di sanità, in cui la cura passa anche dalla bellezza.

La serata del 12 febbraio al Teatro Verdi, sostenuta dalla Fondazione “Salus Pueri” presieduta dalla professoressa Liviana Da Dalt, vedrà alternarsi sul palco, a partire dalle 20.45, musica, danza, poesia, cabaret e arte varia.

A vestire la maglia di “Attori per Solidarietà” saranno, tra gli altri, Maria Elisabetta Alberti Casellati, il professore Gino Gerosa, Flavio Zanonato, il professor Angelo Paolo Dei Tos e il dottor Diego Bonavina, insieme a rappresentanti dell’Ospedale-Università di Padova, dell’ULSS 6 Euganea, dello IOV e al personale sanitario. Ospite speciale della serata il cantante Nicola Congiu, con la partecipazione di Ester Viviani Giaretta.