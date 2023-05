Assalto al Garda: su TikTok si prepara il raduno del 2 giugno

Negli ultimi giorni su TikTok è ricomparsa la minaccia di un nuovo raduno di giovani a Peschiera del Garda (Verona) in occasione del 2 giugno. Il popolo dei social quindi sembra ormai aver deciso: per la festa della Repubblica tutti sul Garda. Viene ripetuto come un mantra sul social più popolare tra i giovanissimi, dove anche ieri non sono mancati nuovi video – numerosi quelli pubblicati in questi giorni – che annunciano la trasferta. Ne dà notizie il sindaco del comune gardesano, Orietta Gaiulli, ricordando che si tratterebbe di una replica di quanto successo nel 2022, quando Peschiera del Garda si trasformò in un campo di battaglia invaso da centinaia di giovanissimi, la maggior parte provenienti da fuori provincia, che si resero responsabili di risse, lesioni, accoltellamenti, violenze. E adesso lo spettro di nuovo incidenti torna ad affacciarsi, che tuttavia pare non spaventare il sindaco Gaiulli che per un anno intero si è dedicata a coinvolgere tutte le parti in causa: non solo forze dell'ordine o chi è chiamato alla repressione, ma anche tutte quelle realtà che a vario titolo lavorano per l'integrazione degli immigrati di seconda generazione e per la prevenzione di atti di bullismo e vandalismo.

L'appello del sindaco di Peschiera

" Già un paio di settimane fa - ha spiegato - ho mandato una pec alle Prefetture e alle Questure di Milano, Brescia e Bergamo con l'intento di sollecitare la loro attenzione sulla data del 2 giugno. Ho spiegato come ci fosse il rischio di un ripetersi degli eventi dello scorso anno. Ho chiesto a loro ausilio e aiuto ". Il tema è stato al centro del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica nel quale il prefetto Donato Cafagna ha confermato i servizi di controllo e presidio del territorio sono già rinforzati.

Il precedente

Quello del 2022 fu un assembramento da migliaia di ragazzi, arrivati da tutta la Lombardia: su un solo treno, tra Milano e Desenzano, ne salirono più di 1.600. Doveva essere un raduno di «sturdy dance», un ballo innocuo protagonista di migliaia di migliaia di video da tiktoker di tutto il mondo. Ma qualcosa è andato storto: tanti ragazzi tutti insieme, qualche bulletto di troppo e nel parapiglia si era scatenata più di una rissa, era intervenuta la celere in tenuta antisommossa, sul treno di ritorno cinque ragazzine che erano state a Gardaland vennero molestate. Per quanto accaduto sono state aperte inchieste per rissa, danneggiamenti e molestie sessuali aggravate con identificati (anche bresciani) e indagati: nelle settimane successive le stazioni ferroviarie della tratta Milano-Verona (e in particolare quelle di Brescia, Desenzano e appunto Peschiera) furono presidiate da ingenti «dispositivi» di sicurezza.