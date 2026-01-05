Leggi il settimanale
Nazionale |All'altezza di Ortona

Assalto a un portavalori lungo la A14: usati chiodi, fumogeni e mezzi incendiati

Colpo all’alba sull’autostrada nel Chietino. Al momento non si conosce l'entità del bottino

Assalto a un portavalori questa mattina, intorno alle 6.30, lungo l’autostrada A14 Bologna-Taranto, in direzione nord, all’altezza di Ortona, nel Chietino. Sono rimaste coinvolti tre auto e un camion.

Secondo le prime informazioni, i malviventi hanno disseminato la carreggiata di chiodi per ostacolare eventuali inseguimenti e hanno utilizzato fumogeni. Sarebbero stati incendiati anche almeno un paio di mezzi, lasciati in fiamme sull’asfalto. Non è ancora chiaro se durante l’assalto siano state utilizzate armi. Al momento non si conosce l'entità del bottino.

Al momento il traffico è bloccato sul tratto dell'A14 interessato. Lo rende noto Autostrade per l'Italia in una nota spiegando che il blitz dei malviventi è avvenuto all'altezza del km 402. Attualmente, aggiunge Autostrade, "si registra 1 km di coda in direzione Pescara (in aumento)". Gli utenti che viaggiano verso Pescara devono uscire a Ortona, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Pescara Sud.

Due persone, una di Roma e l'altra residente in provincia di Chieti, sono state medicate e trattate sul posto dai sanitari del 118, per intossicazione da fumi sprigionati

dalle fiamme delle auto incendiate e dal fumo dei fumogeni accesi dai malviventi. Le due persone hanno poi rifiutato il trasporto in ospedale. Nel corso dell'assalto non ci sono stati feriti.

Articolo in aggiornamento

