Auto su cantiere autostradale, due morti in A4

Due morti in un incidente avvenuto stamane sull'autostrada A4, nei pressi di Portogruaro (Venezia). Un auto, per cause da accertare, è piombata su un cantiere autostradale in allestimento. La vettura ha oltrepassato il cantiere, abbattendo le barriere, quindi ha sbattuto sulla barriera di sicurezza centrale ed è andata a centrare a forte velocità il mezzo della manutenzione di Autostrade Alto Adriatico - fermo all'interno del cantiere - che, a sua volta ha tamponato il mezzo della ditta esterna che stava svolgendo i lavori.

Le due vittime, secondo quanto si apprende, sono le persone che si trovavano a bordo dell'auto che ha invaso l'area delimitata del

cantiere. Sul posto stanno operando i sanitari del 118, i vigili del fuoco, il personale di Autostrade Alto Adriatico e i mezzi di soccorso. Al momento sono segnalate lunghe code tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia.