Verona, autobus esce di strada e finisce contro un muretto: un morto e 7 feriti

Per cause ancora da accertare, un autobus urbano è uscito di strada nei pressi di Verona. Il bilancio è pesante: 7 feriti e una donna morta in conseguenza delle gravi ferite. Vigili del fuoco all'opera per liberare i passeggeri dalle lamiere