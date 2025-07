Autovelox dei Comuni rischiano di diventare illegittimi da settembre: ecco perché

Novità importanti per tutti gli automobilisti italiani. Da settembre, soprattutto per quanto riguarda gli autovelox, potrebbe cambiare tutto. Il decreto Infrastrutture porta con sé il rischio serio rendere tecnicamente illegittima e inutilizzabile ogni apparecchiatura fissa di rilevazione della velocità presenti sul territorio dei comuni italiani. Ecco quali sono i motivi e le possibilità che questo rischio diventi realtà.

Il motivo è presto detto: il decreto ha confermato l’obbligo di censire tutti gli autovelox entro il 17 settembre. Entro questa data i Comuni sono obbligati a comunicare al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la marca, il modello e ogni dato accessibile relativo alle apparecchiature per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità presenti sul proprio territorio. Per fare attivare tutti i Comuni, però, serve un ulteriore atto da parte del governo, che deve essere emanato entro e non oltre il 19 agosto. Da qui il rischio serio di rendere illegittimi la maggior parte degli autovelox: i Comuni hanno meno di un mese per provvedere. Nel caso l’atto manchi, il censimento non può avvenire, con la conseguenza automatica prevista dalla stessa legge: tutti gli autovelox non censiti saranno considerati illegittimi e inutilizzabili. Una situazione quantomeno paradossale che, invece che aiutare gli automobilisti, renderebbe tutto più difficile.

L’intenzione del governo, però, è proprio quella di rendere più chiara la situazione al fine di tutelare i cittadini stessi.

Un modo perpuntando sulla poca trasparenza dei segnali stradali e degli appositi macchinari di rilevazione della velocità. Il rischio, però, è quello di rendere illegittimo ogni singolo autovelox che appartenga ai Comuni che non si adeguano a questo decreto.