Lo sfregio al Duomo di Pavia. Sulla cupola issata la bandiera palestinese

Dopo quella affissa lo scorso 5 giugno sulla facciata principale del Duomo di Milano, un'altra bandiera palestinese è stata portata la notte scorsa sulla cupola del Duomo di Pavia, una delle più alte d'Italia. Ad accorgersene è stata una signora alle 7.30 passava in bicicletta in piazza Vittoria, nel cuore della città storica. E' stato avvisato il parroco della cattedrale, don Gian Pietro Maggi e sul posto è intervenuta la Digos. Poco dopo un gruppo di operai specializzati in interventi ad alta quota ha rimosso la bandiera.

Le indagini

La Polizia sta indagando per individuare chi la notte scorsa ha portato la grande bandiera palestinese fin sulla cupola del Duomo e attraverso quale percorso. Un'ipotesi è quella della salita sul vicino campanile e da lì poi, con non pochi rischi, del passaggio sulla cupola. Sul web l'immagine della bandiera sul Duomo di Pavia è diventata virale nel giro di pochi minuti. Da settimane è in corso all'università di Pavia la protesta degli studenti pro Palestina, che dopo aver occupato un cortile dell'ateneo (dove sono presenti giorno e notte), da qualche giorno sono entrati anche in rettorato attuando un sit-in permanente.

I commenti

Goliardico il commento del vice presidente del senato, il pavese Gianmarco Centinaio: “ Aria nuova a Pavia. Se il Vescovo ha deciso di issare la bandiera della Palestina sul campanile del Duomo e’ un conto. Se qualcuno l’ha fatto senza autorizzazione dovrebbe scattare la denuncia. Nel frattempo il rettorato è ancora okkupato “.

L'altro caso a Milano

Una grande bandiera della Palestina era stata appesa lo scorso 5 giugno anche sulla facciata principale del Duomo di Milano, proprio tra le due guglie principali. In quel caso è stato l'ex parlamentare dei Verdi, Stefano Apuzzo, candidato alle ultime europee con Alleanza Verdi e Sinistra, ad appenderla. Lo aveva confermato lui stesso spiegando che insieme a lui c'era anche l'esponente dei Verdi Francesco Fortinguerra. I due sono saliti pagando il biglietto dall'entrata che permette di arrivare alle terrazze del Duomo a piedi. " Io avevo questa enorme bandiera della Palestina - ha detto Apuzzo - arrotolata nei pantaloni.

Arrivati ad un certo punto quasi in cima avevo già notato una piccola finestrella aperta che dà su un davanzale centrale della facciata. Quindi sono usciti su questa specie di ballatoio e ho avuto il tempo di appendere la bandiera". Sul gesto di pavia invexce indaga ancora la Digos.