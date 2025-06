Bayesian, a Quarta Repubblica le immagini esclusive degli interni e i dubbi sulla "scala reale"

Il programma Quarta Repubblica di Nicola Porro continua la sua indagine sul relitto del Bayesian, affondato quasi 11 mesi fa davanti alle coste della Sicilia, a una manciata di metri dalla riva. In quell'incidente morirono sette persone e un'ottava, un sommozzatore che lavorava al suo recupero, è deceduto durante le operazioni, costate 25 milioni di euro. Nelle immagini in esclusiva che verranno mandate in onda nella puntata di Quarta Repubblica di questa serà verranno mostrati gli interni dell'imbarcazione, che prima di naufragare era una delle più lussuose e tecnologiche del mondo. Veniva definita "inaffondabile" proprio per le sue caratteristiche costruttive ma, evidentemente, quella notte davanti a Porticello ha incontrato forze più grandi di quelle per le quali era costruita. O, come sembra emergere dall'indagine, ci sono stati errori umani nella catena di gestione che hanno portato al disastro.

Attualmente tutte le ipotesi sul Bayesian sono aperte, anche perché solo da pochi giorni tecnici e periti hanno potuto visionare il relitto, che per 10 mesi è rimasto sul fondo del mare. Le immagini di Quarta Repubblica mostrano i dettagli dei saloni, la plancia di comando, la sala macchine e la control room. Poi viene messo l'accento sulla cosiddetta "scala reale", ossia la scaletta che viene utilizzata dagli ospiti per salire a bordo quando l'imbarcazione è in ormeggio per scendere sul molo o quando è all'ancora, per spostarsi sul tender.

Si può trovare sul lato di dritta o di sinistra, solitamente di dritta, oppure a poppa e viene calata a mare o a bordo tramite un meccanismo, spesso idraulico. Quando non in uso, viene ritratta o ripiegata all'interno dello scafo o in un alloggiamento dedicato. Ma nelle immagini registrate fino a poche ore prima del naufragio, come mostrano le foto che verranno mandate in onda, era chiusa dentro al suo alloggiamento.

Questo elemento potrebbe essere uno di quelli che dovranno essere approfonditi per capire se qualcuno l'abbia aperto per salire a bordo o se, in generale, sia

stata usata. Venerdì, intanto, i consulenti delle parti civili e della procura hanno eseguito unsul Bayesian e hanno appurato che lo scafo del veliero