Bergamo, bus con studenti scivola sulla neve e si ferma davanti a una scarpata: nessun ferito

Hanno vissuto momenti di puro terrore 40 studenti che questa mattina si trovavano su un autobus della linea "Arriva" per andare a scuola nel Bergamasco. Il mezzo, all’altezza di Rosolo di Serina, si è messo di traverso all'altezza di una curva proprio davanti a una scarpata, a causa della abbondante neve che sta cadendo sulla zona, con circa venti centimetri presenti nel luogo dell'incidente.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Ma la paura per i passeggeri a bordo del bus è stata tanta perché il mezzo ha iniziato a scivolare nei pressi di una curva in montagna. Il fato benevolo e la bravura del conducente hanno evitato il verificarsi di una tragedia. L'autista è, infatti, riuscito a frenare e il mezzo si è bloccato di traverso sulla strada.

Disagi ci sono alla circolazione dei veicoli. La strada che percorre la Valle Brembana è bloccata perché al momento i vigili del fuoco di Zogno non sono ancora riusciti a rimuovere il mezzo. "Anche le alternative alla provinciale 27 sono difficilmente praticabili – ha spiegato il sindaco di Serina Michele Villarboito -. Occorre massima attenzione: ci sono diverse auto di traverso. È come andare sopra il sapone: le gomme anti neve non bastano, servono almeno le catene" .

Un avviso, questo del primo cittadino, necessario vista la situazione meteo della zona, Da questa mattina nevica sull'intero territorio bergamasco, con intensità maggiore in montagna. Fiocchi sono, però, caduti anche nel capoluogo e in pianura. A parte la situazione appena raccontata dell’autobus, non si registrano particolari problemi sulle strade.

La nevicata sta, invece, creando disagi sulla rete : risultano cancellati numerosi treni da Bergamo verso Milano, tra cui quelli delle 7,02 e delle 10,02 per il capoluogo lombardo, ma anche l'8,23 da Porta Garibaldi per Bergamo e da Milano Centrale delle 7,05 per Bergamo.