Biglietti Italia-Turchia venduti senza autorizzazione: voli annullati per quasi 2 mila persone

Pessima esperienza per i futuri passeggeri che avevano acquistato dei biglietti aerei per la tratta Istanbul-Bergamo. A quanto pare, infatti, la compagnia aerea turca Pegasus Airlines li ha venduti pur non essendo autorizzata, e per tale ragione questi sono stati annullati, arrecando un danno economico considerevole. Circa mille e ottocento persone, infatti, hanno visto cancellato il loro viaggio.

Una brutta sorpresa per i viaggiatori, per la maggior parte italiani, che hanno dovuto rinunciare ai loro programmi, oppure rinviarli. Non si sono salvati neppure i voli previsti per le vacanze di Pasqua. Purtroppo i biglietti non erano validi. Questi erano infatti eccedenti rispetto all'accordo bilaterale fissato fra Italia a Turchia. Chiaramente Pegasus Airlines ha chiesto una deroga all'Enac, l'ente nazionale italiano preposto alla regolamentazione dell'aviazione civile, ma ha ottenuto una risposta negativa. Vige infatti un accordo fra Roma e Ankara che deve essere rispettato. Non c'è stato modo, dunque, di rendere valide quelle prenotazioni. L'accordo fissato fra i due Paesi, aggiornato nel 2014, consente un numero totale 151/196 voli - in ambo le direzioni - ogni settimana. La tratta Bergamo-Istanbul Sabiha Gökçen è oggi una delle più percorse, e sono le compagnie turche ad occuparsene (Turkish Airlines, Pegasus, AJet e SunExpress).

A quanto pare nei mesi scorsi, vista la grande domanda, Pegasus Airlines ha venduto voli che eccedevano rispetto ai numeri consentiti, certa di ottenere una deroga. La deroga, però, non è arrivata, e mille e ottocento persone hanno visti annullati i loro viaggi già pagati. Erano 33 i voli richiesti nella deroga, ma non c'è stato nulla da fare. In sostanza, Pegasus Airlines ha venduto voli senza autorizzazione e in evidente violazione degli accordi presi fra le due Nazioni.

Chiaramente ciò ha comportato delle conseguenze. Tantissime partenze sono state cancellate. Nello specifico, sono state annullati i voli PC1211-1212, andata e ritorno, Istanbul Sabiha Gökçen-Bergamo del primo e del 2 aprile. Stesso destino anche per i viaggi dell'8, 9, 15 e 16 aprile. Voli che, stando a quanto riferito da Il Corriere, erano piuttosto pieni. Si parla del 97% di tasso di riempimento.