Biker estremo finisce in un canalone e muore in Val Gardena

L'incidente si è verificato mercoledì sera, 15 luglio. Andreas Tonelli, 48enne, biker estremo e influencer, è finito in un canalone in Val Gardena (Alto Adige) ed è morto. Il suo corpo senza vita è stato trovato a notte fonda. I suoi familiari non vedendolo tornare a casa hanno dato l'allarme, intorno alle 21, e da lì sono partite le ricerche, abbastanza difficoltose a causa delle condizioni meteo brutte e dall'incertezza sul sentiero percorso tra i tanti possibili.

Verso l'una di notte è stato individuato il corpo, in fondo a un canalone. Difficile dire cosa abbia causato l'incidente: un problema tecnico alla bici, una manovra troppo azzardata, un malore.

Molto conosciuto e apprezzato sui social, di mestiere faceva la guida per escursioni in bicicletta in alta montagna ed anche all'estero (Canarie, Cile, Marocco, Norvegia e molti altri posti). Tonelli dal 2017 faceva parte di Ride oN ed era considerato una risorsa speciale viste le sue conoscenze ed esperienze nei viaggi in mountain bike.

Le Dolomiti erano casa sua, e la sua passione era la bici e la fotografia.

Negli ultimi anni aveva iniziato a raccontare le sue imprese grazie ai social, con foto e video, ottenendo un grande successo di pubblico (aveva più di 120mila fillowers). A volte gli capitava di salire in quota attraverso delle strade ferrate, con la bici caricata sulle spalle, per poi scendere giù verso valle, in sella, per compiere un'altra delle sue imprese da brivido.