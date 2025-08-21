Bimbo di 2 anni annega in piscina nel Ragusano: era con i genitori

Una vacanza che si è trasformata in una tragedia. Un bimbo di due anni è annegato oggi in una piscina situata nella casa di villeggiatura di famiglia a Caucana, frazione balneare di Santa Croce Camerina, nel Ragusano. Il bimbo, originario di Comiso, sarebbe riuscito a salire sulla scaletta che porta alla piscina, sfuggendo all'attenzione degli adulti. Il padre e i nonni del bimbo gestiscono un oleificio nella zona in cui è avvenuta la tragedia.

Le dinamiche della vicenda sono tanto chiare quanto tragiche. Il bambino di appena due anni è annegato all'interno di una piccola piscina gonfiabile installata in una casa di villeggiatura a Caucana. Sembra che il piccolo sia riuscito a salire la scaletta della piscina senza che i familiari presenti se ne accorgessero, cadendo poi nell'acqua. Poi, a stretto giro, la notizia più drammatica. I soccorritori del 118 sono intervenuti tempestivamente e hanno avviato le manovre di rianimazione, ma purtroppo tutti gli sforzi si sono rivelati vani. Secondo le ricostruzioni, è stata la nonna a trovare il bambino immerso nell'acqua. Sul luogo dell'incidente si sono recati tempestivamente anche i Carabinieri – sia della stazione di Santa Croce Camerina che di Ragusa.

Il decesso del bambino è stato immediatamente

constatato. Sul caso ora indagano i carabinieri che proveranno a fare luce sulle ombre che rimangono su questo episodio di cronaca. L'obiettivo è quello di avviare i rilievi e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.