Bimbo di un anno e mezzo cade da auto in corsa: è grave

Un bambino di un anno e mezzo è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da una macchina in corsa. L’incidente si è verificato nelle scorse ore a Corchiano, dove un bambino di un anno e mezzo è caduto da un’auto in movimento, riportando gravi ferite. La vicenda è avvenuta proprio sulla strada provinciale che da Corchiano porta a Viterbo. Il piccolo era a bordo della vettura insieme alla madre e al fratellino maggiore di tre anni.

Cosa è successo

Più precisamente alla guida c’era la madre. I due fratellini si trovavano sul sedile posteriore quando, per cause in corso d’accertamento, il più grande ha aperto lo sportello e slacciato la cintura che assicurava il fratello più piccolo al seggiolino. Da quanto appreso, infatti, sembrerebbe che il fratello più grande abbia prima sganciato la cintura di sicurezza del seggiolino e dopo anche aperto la portiera posteriore della macchina, e a quel punto il piccolo è caduto dal veicolo in corsa.Accortasi immediatamente dell’accaduto, la madre ha fermato il veicolo e chiamato i soccorsi.

Il ricovero d'urgenza

Il bambino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Belcolle con un’ambulanza del 118. Vista la gravità delle lesioni riportate, i medici hanno disposto il trasferimento del piccolo al policlinico Gemelli di Roma, dove è attualmente ricoverato per un trauma cranico.

A chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, gli agenti della squadra volanti della questura che ha seguito il caso. Sul posto è intervenuta anche la polizia di Viterbo, che ha verificato la dinamica dei fatti, confermando che si è trattato di un incidente.