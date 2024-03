“Blocchiamo tutto”. Ancora un’occupazione alla Statale di Milano

Ogni scusa è buona per occupare da parte dei collettivi universitari e così anche l'8 marzo, Giornata internazionale della donna, viene strumentalizzato a questo scopo. A Milano, il collettivo Rebelot, gravitante nella galassia dell'estrema sinistra, è riuscito a occupare un'intera ala dell'Università Statale. " Se le nostre vite non valgono, noi occupiamo ", si legge nello striscione rosa appeso in via Festa del Perdono. " In un Paese dove circa ogni due giorni avviene un femminicidio, dove istituzioni e forze dell'ordine si rendono complici delle violenze patriarcali denigrando le survivor e reprimendo le voci di chi esprime dissenso, abbiamo scelto di fermare la trasmissione di un sapere acritico e giustificazionista ", spiegano dal collettivo.

Domani, in occasione dell'8 marzo, è stato anche organizzato un corteo con partenza proprio dalla Statale di Milano: " Non potevamo più accettare di permettere che ancora una volta il sapere universitario fosse usato come metodo riproduttivo di una società ingiusta e disfunzionale, dove gli studenti svolgono unicamente il ruolo di parti da adattare alla catena di montaggio ". Così dicono dal collettivo Rebelot, che domani pomeriggio si uniranno a Non una di meno, che sta facendo da catalizzatore per tutte le associazioni e i collettivi studenteschi che vorranno partecipare alla manifestazione un occasione dell'8 marzo.