"Un boato fortissimo, poi le urla". Così è crollato il cantiere a Firenze

Sono otto le persone coinvolte nel crollo all'interno del cantiere per la realizzazione del nuovo supermercato Esselunga alla periferia di Firenze. Due operai sono già stati ritrovati senza vita, tre sono stati estratti vivi dalle macerie e altrettanti si trovano ancora sotto i detriti, ufficialmente dispersi. Sono state dispiegate in campo tutte le forze possibili per una lottare contro il tempo e sperare di trovare vivi anche gli ultimi tre operai. " Abbiamo sentito un boato fortissimo, come l'esplosione di una bomba, è stato terribile ", è la testimonianza di una persona che si trovava a passare nei pressi del cantiere proprio nel momento in cui uno dei piloni portanti avrebbe ceduto trascinando con sé gli operai che, in quel momento, stavano lavorando nei suoi pressi.

" È stato un miracolo che nell'incidente la struttura non si sia riversata all'esterno, perchè nella strada di fianco stava transitando un pulmino con sopra molti bambini, che sono stati fatti scendere, e portati tutti via di corsa ", ha spiegato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. L'area di ricerca dei dispersi è stata circoscritta e al momento non risulta essere particolarmente ampia: è qui che si stanno concentrando le attenzioni dei soccorritori, che sono supportati in quetse ore anche dalle unità cinofile che sono accorse sul posto con l'obiettivo di rintracciare qualunque traccia degli operai che ancora risultano dispersi.