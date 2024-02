Crolla una trave sugli operai in cantiere: almeno 2 morti a Firenze

Due operai sono morti in un incidente sul lavoro avvenuto stamattina, poco prima delle 9, in un cantiere di via Mariti, una strada della zona nord di Firenze adiacente al vecchio panificio militare. Secondo quanto appreso, altri lavoratori risultano al momento dispersi. Sul posto sono giunti i mezzi del 118, dei vigili del fuoco e della polizia di Stato. I pompieri, fino a questo momento, hanno estratto vive tre persone, due delle quali in gravi condizioni. I feriti sono stati portati all'ospedale fiorentino di Careggi. Sono ancora al lavoro le unità cinofile dei vigili del fuoco, con l'obiettivo di rintracciare sotto le macerie gli operai dispersi.

Il crollo

Secondo una prima ipotesi sarebbe crollata una trave di cemento di venti metri di un prefabbricato che reggeva un solaio di una nuova struttura del supermercato Esselunga in costruzione, finendo addosso ai lavoratori. "Il nostro sistema regionale - ha scritto in un post sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che poi si è recato sul cantiere- sta intervenendo per un crollo di impalcatura in un cantiere a Firenze in via Mariti. Al momento risultano otto le persone coinvolte. Sul posto i nostri sanitari, i vigili del fuoco e le forze di polizia. Si sta lavorando al massimo per estrarre altre tre persone ancora sotto le macerie. Ci sono purtroppo delle persone senza vita".

Il cordoglio delle istituzioni

Hanno espresso il loro cordoglio per le vittime dell’incidente sul lavoro, tra gli altri, anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il premier Giorgia Meloni, il sindaco di Firenze Dario Nardella, che ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, e il leader di Italia Viva, il fiorentino Matteo Renzi. Il presidente Giani ha raccontato anche che un bus scolastico con a bordo alcuni bambini era in prossimità del luogo del crollo quando è avvenuto l’incidente. Attimi di terrore per i piccoli che, però, sono stati fatti scendere e messi al sicuro. La notizia è stata smentita dal Comune. In una nota è stato scritto che il pullman era parcheggiato e vuoto. "Abbiamo sentito un boato fortissimo, come l'esplosione di una bomba, è stato terribile" . Questa, invece, la testimonianza diretta di una persona che stamattina stava passando vicino al cantiere dove è avvenuto l'incidente.

Il collettivo dei lavoratori: "Sciopero"