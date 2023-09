Strage di Brandizzo, Sigifer messa alla porta: fuori dai cantieri della Rete ferroviaria italiana

"Sigifer non lavora più nei nostri cantieri, sulla nostra infrastruttura, sono stati presi provvedimenti, il tragico incidente impone misure di questo tipo". Non usa mezzi termini l’amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana (Rfi), Gianpiero Strisciuglio, nel salotto di "Cinque Minuti", la striscia serale di approfondimento su Rai 1 condotta da Bruno Vespa. Il manager sottolinea che quello che è successo a Brandizzo "è una violazione del sistema di regole con cui si devono effettuare i lavori sull’infrastruttura ferroviaria italiana". Sigifer, com'è noto, è l’azienda di Borgo Vercelli per la quale lavoravano i cinque operai tragicamente morti a Brandizzo. La società e quattro persone ai vertici della stessa sono indagati dalla Procura di Ivrea.

L'ad di Rfi si sofferma anche sul tragico video girato da Kevin Laganà prima di essere travolto: "L’ho visto tantissime volte il video, è grande il dolore, un dolore che porto dentro di me, tutti i ferrovieri sono fortemente addolorati. È un tragico evento". Le immagini, come i lettori ricorderanno, testimonia che la pratica di lavorare sui binari senza che la linea fosse interrotta era per certi versi una prassi.

Gli avvocati della ditta al contrattacco