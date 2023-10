A Brescia niente bandiera di Israele, ma in Loggia spunta quella della Pace

Israele divide Brescia e costringe i Dem all’attacco del centrodestra dopo le polemiche sulla mancata illuminazione della Loggia con i colori dello stato attaccato dai palestinesi. A rompere il silenzio nelle scorse ore è stato il sindaco di centrosinistra, Laura Castelletti, che aveva deciso di non esporre alcuna mandiera sulla facciata. Peccato che ora sulla Loggia campeggi uno stendardo arcobaleno. " È ora che il centrodestra bresciano la finisca di speculare su guerre e morti innocenti per creare un'inutile e strumentale bagarre politica - ha attaccato Castelletti -. La mia posizione sull'attacco di Hamas a Israele è chiara. Questa terribile escalation di violenza deve assolutamente fermarsi e vanno avviate al più presto interlocuzioni di pace, che portino a una risoluzione del conflitto. Per questo in Loggia sventolerà la bandiera della pace, perché sono fermamente convinta che tutti ci potremo unire e riconoscere sotto i suoi colori ".

La risposta del centrodestra

" Non accettiamo le critiche del sindaco di Brescia. Non accettiamo di essere accusati di strumentalizzare i morti. Non lo accettiamo da chi ha deciso di scendere in piazza per l'Ucraina invasa, di illuminare la Loggia per gli attentati di Parigi o Barcellona, ma rifiuta qualsiasi momento di vicinanza al popolo di Israele ", scrivono in una nota i capigruppo di centrodestra in consiglio comunale a Brescia rispondendo al sindaco Castelletti.

"I morti israeliani valgono meno?"