Cade da cavallo poi la tragica fine: morta l'amazzone Margherita Mayer

È morta in un incidente al Jumping Tour a Tanca Regia, in provincia di Sassari, l'amazzone Margherita Mayer. Nonostante i tentativi di rianimazione con l'intervento dei medici, delle ambulanze di servizio e dell'elisoccorso, Mayer non ha ripreso conoscenza. A comunicare l'incidente che si è rivelato fatale per la donna il Comitato organizzatore del Sardegna Jumping Tour 2023, Agris, Fise e il presidente di giuria.

"È con profonda tristezza che il comitato organizzatore del Sardegna Jumping Tour 2023, Agris, Fise e il presidente di giuria comunicano che durante la warm up in corso nel pomeriggio, per un tragico incidente è morta l'amazzone. L'organizzazione, le amazzoni e i cavalieri, tutto il personale impegnato nell'evento e i presenti alla tragica circostanza – si legge nella nota – si stringono con affetto al dolore del marito e dei familiari".

Margherita Mayer (veterinaria cagliaritana di 60 anni, lavorava all’Asl di Cagliari), era tesserata per il circolo Is Alinos di Maracalagonis. Era anche molto conosciuta in tutta la Sardegna anche per i suoi trascorsi sportivi. Per dieci anni, dal 1978 al 1988, è stata atleta e campionessa di salto in alto e nell’eptathlon.

Cosa è accaduto

Secondo la ricostruzione dell'incidente e il racconto di alcuni testimoni, la tragedia si è verificata durante il warm up. La sessantenne si stava allenando in vista dell'imminente competizione quando qualcosa è andato storto: il suo cavallo si è impennato e inevitabilmente ha provocato la caduta dell'esperta atleta che non ha potuto gestire nel migliore dei modi il tutto. L'impatto con il suolo è stato violento e fatale, come confermato anche dal movimento innaturale del corpo.

Pare che l'amazzone abbia riportato la rottura della colonna vertebrale all'altezza del collo, stando a quanto riportato da La Nuova Sardegna. Una situazione che di fatto ha reso inutili i tentativi di rianimazione con l’intervento dei medici, delle ambulanze di servizio e dell’elisoccorso. Mayer di fatto non ha più ripreso conoscenza e ha perso dunque la vita quasi sul colpo.

Secondo quanto riferito dal quotidiano sardo, a Tanca Regia sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Ghilarza, coordinati dal capitano Nico Lamacchia. Per il momento è stata infatti immediatamente aperta un’inchiesta per omicidio colposo. L'obbiettivo è di valutare il sistema di sicurezza allo scopo di accertare se siano state rispettate tutte le prescrizioni previste in questa tipologia di competizioni.