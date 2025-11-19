Donna scomparsa a Cagliari, ritrovato uno zaino con i documenti

Ore di angoscia a Cagliari per la scomparsa di Martina Lattuca, 49 anni, commessa in una libreria del capoluogo sardo. La donna risulta irreperibile dalla giornata di ieri, 18 novembre, quando il compagno, non riuscendo più a mettersi in contatto con lei, ha allertato le forze dell’ordine. Da quel momento è scattato un massiccio dispositivo di ricerca, concentrato nella zona di Calamosca, dove è stata trovata la sua auto.

L’ultima immagine

Secondo quanto ricostruito finora, le telecamere del locale “Le Terrazze” hanno ripreso Martina mentre si allontana a piedi sotto la pioggia, con un ombrello in mano. Le immagini la mostrano imboccare il sentiero che conduce alla Sella del Diavolo, una zona naturalistica molto frequentata ma impervia in alcuni tratti. Da quel momento, però, della donna si perdono le tracce.

Ricerche imponenti

Le ricerche sono partite subito e proseguono senza sosta. Sul posto sono impegnati la Guardia costiera, con motovedette che stanno battendo tratto per tratto il litorale; vigili del fuoco, con sommozzatori, unità cinofile e droni in volo; soccorso Alpino, che ha inviato 27 tecnici delle stazioni di Cagliari e Medio Campidano; carabinieri, polizia e corpo forestale, che stanno coordinando la parte di ricerca a terra. Le operazioni sono andate avanti fino a dopo il tramonto e sono riprese questa mattina all’alba, senza sosta.

Uno zaino ritrovato in mare

Questa mattina inoltre è stato rinvenuto un elemento significativo: uno zaino contenente i documenti di Martina. A trovarlo è stato un gruppo di canoisti tra la Grotta dei Colombi e la Grotta Marina di Calamosca, in un tratto di mare non lontano dall’area in cui erano state concentrate le ricerche.

Lo zaino è stato consegnato immediatamente alla Guardia costiera. Nella stessa zona stanno intervenendo i sommozzatori dei vigili del fuoco per una verifica dei fondali alla ricerca di ulteriori indizi.

Familiari in ansia e appello al pubblico

I familiari, estremamente preoccupati, hanno diffuso un appello richiedendo a chiunque abbia visto Martina o abbia informazioni utili di contattare il 112. La donna, molto conosciuta per il suo lavoro in una libreria del centro, non aveva dato segnali di malessere nei giorni precedenti.

Ricerche ancora in corso

Nonostante il vasto dispiegamento di uomini e mezzi, al momento non è stata

alcuna traccia della 49enne, eccetto lo zaino recuperato in mare. Le prossime ore saranno cruciali, mentre droni, unità cinofile e sommozzatori proseguono le attività coordinati dalla prefettura.