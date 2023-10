Campi Flegrei, il piano del governo per l'esodo: in arrivo il decreto

È atteso per la giornata di oggi un decreto mirato per fare fronte al problema sempre più impellente dei Campi Flegrei interessati da un lungo sciame sismico che sta destando molte preoccupazioni (soltanto nell'ultimo mese sono state registrate più di mille scosse).

Il governo sta monitorando molto attentamente la situazione, e si sta preparando a intervenire con un piano da attuare nell'eventualità di un possibile esodo della popolazione in caso di bradisismo. Col termine bradisismo si intende un abbassamento o un innalzamento del livello del suolo correlato al vulcanismo, si tratta di un fenomeno periodico che avviene tuttavia molto velocemente rispetto ai tempi geologici.

Gli obiettivi del "decreto Campi Flegrei"

L'esecutivo punta ad avere un provvedimento pronto all'uso al termine del Consiglio dei ministri fissato per stasera. L'obiettivo, naturalmente, è quello di non farsi trovare impreparati in caso di grave bradisismo. Non solo. Altro punto fondamentale sarà quello di mettere in campo le giuste strategie per individuare le strutture più vulnerabili su cui intervenire tempestivamente e di potenziare gli strumenti della Protezione civile, indispensabile sul territorio. Un ruolo rilevante, per il governo, è anche quello delle comunicazioni, che dovranno essere rapide e includere le scuole.

Compito del Cdm sarà quello di sviluppare i punti sopracitati e valutare le coperture finanziarie. Piano di esodo in caso di bradisismo, messa in sicurezza degli edifici vulnerabili, potenziamento della Protezione civile e comunicazioni fra i vari organi sono dunque i punti cardine su cui si svilupperà il provvedimento atteso. Al momento si parla delle 20.00 come orario di convocazione del Consiglio dei ministri, al quale tuttavia il premier Meloni, a Granada per il summit europeo, non potrà prendere parte.

Attesa per il decreto

"Il decreto va nella direzione giusta dal punto di vista delle scelte che vengono fatte e sono le misure che avevo proposto quando ho incontrato il ministro Musumeci, la Protezione civile e tutti i soggetti che hanno responsabilità nel settore ", ha dichiarato ad Ansa il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. " Adesso il tema è la gestione: dobbiamo gestire con grande responsabilità il momento e senza allarmismo altrimenti i danni che possono arrivare possono essere ancora più grandi di quelli del bradisismo. Quando le cose non si gestiscono con responsabilità, si hanno grandi danni. Questo è il momento della responsabilità, della competenza e della trasparenza ".