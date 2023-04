Campionessa di danza alle paralimpiadi: gli insulti su TikTok

Con il suo sorriso e la voglia di vivere rappresenterà tutti gli italiani ai giochi mondiali Special olympics di Torino nel 2025. Una campionessa paralimpica tricolore di danza sportiva che non ha bisogno di presentazioni per chi segue il mondo dello sport: ha vinto coppe e medaglie di ogni genere. Il suo palmares è pieno di titoli. Il primo se lo è aggiudicato a soli 13 anni. Ma la bella storia di Giada Canino, una ragazza down di Calolziocorte (Lecco) che compirà 18 anni a ottobre, negli ultimi giorni rischia di essere rovinata da cyberbulli che l'hanno presa di mira da quando pubblica i suoi video su TikTok per divertirsi e non per apparire.

I bulli del web e il sorriso della campionessa

Da mesi la giovane è infatti bersaglio di migliaia di insulti pesanti, prese in giro e sfottò. Sconosciuti si nascondono dietro l'anonimato di un nickname o di account indecifrabili per umiliarla. Sembra che i più cattivi siano i giovani, i coetanei che invece di imitarla per vincere ogni paura e supere gli ostacoli della vita la deridono in ogni post.

La famiglia contro gli sfottò della rete