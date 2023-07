"Chiara vive in noi": canti scout all'addio della ragazza travolta da un albero

Un lungo abbraccio simbolico. La preghiera comune per lenire il dolore della famiglia e della comunità davanti a una tragedia straziante. La bara di legno chiaro, ricoperta di fiori bianchi, portata fuori dalla chiesa nel silenzio rotto dai canti degli scout, le mani battute a ritmo di musica a sottolineare che Chiara, una di loro, resterà scout per sempre. Sono stati toccanti, nella chiesa parrocchiale di Tavernola, borgo alle porte di Como, i funerali di Chiara Rossetti, la ragazza di 16 anni travolta e uccisa da un albero all'alba di martedì nel Bresciano, durante il campo degli scout dell'Agesci.

L'addio tra commozione e canti

A darle l'addio, a stringersi attorno ai genitori, al fratello e alla sorella, centinaia di persone per contenere le quali la chiesa non è bastata. A concelebrare il rito, una dozzina di sacerdoti con il parroco don Roberto Bartesaghi. Nelle prime file, gli scout del gruppo di Chiara, in divisa, mentre altri erano all'esterno schierati in gruppo. All'interno della chiesa, niente fotografie e niente riprese video, per non rompere l'atmosfera di raccoglimento e di preghiera. Erano presenti il sindaco di Como Alessandro Rapinese e quello di Corteno Golgi, Ilario Sabbadini. " Chiara era una ragazza tanto generosa, anzi, troppo " ha detto il parroco nell'omelia, che ha spiegato l'affermazione: " Troppo perché voleva bene a tutti, sempre e subito". "L'ho conosciuta con un viso grande e sorridente e la saluto oggi, da responsabile del gruppo scout, con il viso sempre più sorridente ".

L'omelia del vescovo