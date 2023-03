Caro energia, la società energetica che gonfiava le bollette approfittandosi degli italiani

Caro energia, la piaga che ha travolto le famiglie italiane nell’ultimo anno. La causa principale, sicuramente, la guerra tra Russia e Ucraina ma sembrerebbe esserci anche chi, cavalcando l'onda degli aumenti, avrebbe gonfiato le bollette in modo spropositato. Ad essere accusata è Estra Energia - come denuncia Federconsumatori - azienda toscana che opera in tutta Italia e che sembrerebbe aver truffato i contribuenti raddoppiando, se non triplicando, il prezzo del gas.

"Sono davvero tanti i casi per fatture particolarmente onerose - spiega il presidente di Federconsumatori Toscana Luca D’Onofrio a La Nazione –. E a seguito di queste segnalazioni abbiamo riscontrato che in molti casi Estra, nell’arco del 2022 aveva modificato unilateralmente il contratto, passando dal prezzo fisso a quello variabile".

Le bollette infatti sono passate da 300 a quasi 800 euro e questo perché la società fornitrice avrebbe cambiato unilateralmente e senza avvertire, il prezzo del gas al metro cubo. Estra sarebbe passata da un valore di 0,70 al metro cubo a circa 2,65: un passaggio assolutamente fuori legge in quanto proprio un intervento normativo dell’ex primo ministro Draghi aveva espressamente vietato le modifiche tariffarie in modo autonomo. In pratica, fino al prossimo 30 aprile, proprio in nome del già problematico aumento dei prezzi del gas, le società non potrebbero modificare i prezzi.

La prova sono proprio le oltre 800 segnalazioni - 350 nell’ultimo mese, tra telefonate e reclami - solo in Toscana, territorio dove la società opera maggiormente, in particolare nelle città di Arezzo, Prato, Firenze e Siena.

Estra infatti riportava in fattura il “nuovo” prezzo del gas, numeri piccolissimi che nessuno, o quasi, va a controllare al momento dell’arrivo della bolletta. Almeno fino a quando i prezzi sono diventati stellari e completamente esagerati, cosìcchè le famiglie si sono accorte che qualcosa non andava rivolgendosi appunto a Federconsumatori, che spiega: "l’aumento infatti non derivava solo dal generico aumento ma dalla vera e propria ricontrattazione" che la società aveva deciso senza comunicarlo ai consumatori.