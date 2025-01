Caserta, fuoriuscita di ammoniaca in una fabbrica. Ci sono feriti. Morto un operaio di 19 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

Una grossa fuoriuscita di ammoniaca si è verificata nello stabilimento della Frigocaserta di via della Stazione a Gricignano d'Aversa. Sul posto i vigili del fuoco insieme agli specialisti Nbcr, con il supporto di una squadra proveniente anche dal Comando di Napoli oltre ad ambulanze e Carabinieri.

Situazione critica

Al momento i soccorritori non riescono ad avvicinarsi allo stabilimento per la presenza di una nube tossica prodotta dalla sostanza chimica fuoriuscita dai serbatoi. Secondo le prime notizie l'incidente sarebbe avvenuto mentre erano in corso i lavori di manutenzione da parte di 4 operai, tre dei quali sono riusciti ad uscire, mentre un quarto sarebbe rimasto all'interno ed avrebbe purtroppo perso la vita.

Si tratta del giovane Patrizio Spasiano, un 19enne di Napoli dipendente di una ditta esterna che stava effettuando lavori di manutenzione. Solo da poco i vigili del fuoco sarebbero riusciti a recuperare il cadavere, fino a poche ore prima la nube fuoriuscita impediva qualsiasi tipo di soccorso. Ci sarebbero anche altri feriti rimasti intossicati dalle esalazioni, ma la difficoltà di raggiungere i serbatoi potrebbe fare di questo solo un bilancio provvisorio. Quello che gli operatori stanno cercando di fare è contenere il materiale uscito in modo da potersi avvicinare e soccorrere eventuali persone che possono essere rimaste intrappolate nello stabilimento.

Il secondo incidente

Per l'azienda si tratterebbe del secondo in pochissimo tempo. Il 31 dicembre aveva infatti perso la vita Pompeo Mezzacapo, l'operaio 39enne di Marcianise, morto in un tragico incidente sul lavoro mentre era impegnato con un muletto.