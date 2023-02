Il giallo su Adriano Celentano: prima l'annuncio del malore, poi la smentita

Non credevano ai loro occhi i pazienti del pronto soccorso dell’ospedale di Lecco quando hanno visto arrivare in ambulanza il noto cantante milanese Adriano Celentano. L’85enne, poco dopo la mezzanotte di venerdì scorso, si sarebbe sentito male e sarebbe dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del nosocomio lecchese. Niente di grave a quanto pare, dato che l’ufficio stampa del "Molleggiato" ha immediatamente smentito la notizia divulgata dal quotidiano locale La Provincia. “Celentano sta benissimo – hanno scritto in una nota – e non ha avuto nessun malore” .

Le testimonianze

La notizia riportata dal giornale di Lecco è frutto delle testimonianze oculari di persone che, nella notte tra venerdì e sabato, si trovavano in attesa al pronto soccorso dell'ospedale Alessandro Manzoni. I pazienti hanno raccontato che Celentano è arrivato con un mezzo di soccorso del 118 in piena notte. Dopo aver accusato un malessere i suoi familiari hanno dovuto allertare la centrale operativa del servizio di emergenza. Ad accompagnare la barella insieme ai volontari, secondo i testimoni, ci sarebbe stata la moglie, l’attrice e produttrice Claudia Mori.

Il leggero malessere