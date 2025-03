Centri sociali aggrediscono militanti di Azione Studentesca e distruggono l'auto

Ascolta ora 00:00 00:00

Grave aggressione a Vicenza ai danni di Azione Studentesca. I giovani militanti del gruppo di destra sono stati improvvisamente raggiunti da alcuni adulti appartenenti all'estrema sinistra cittadina mentre stavano passeggiando serenamente. E lo si evince anche da un video registrato dalle vittime mentre si trovavano in auto e se ne stavano andando. Si tratta di una vera e propria azione intimidatoria che non può trovare cittadinanza ma che, purtroppo, viene sempre più spesso derubricata quando a compierla sono gli esponenti dell'antagonismo militante.

I militanti di Azione Studentesca si trovavano nel quartiere di San Lazzaro quando sono stati raggiunti da alcuni attivisti dei centri sociali. Prima c'è stata l’aggressione verbale, a seguto della quale è stato necessario l'intervento della Digos. Gli agenti hanno provveduto all'identificazione dei due militanti di destra, che sono stati prontamente allontanati per evitare tumulti. Nel momento in cui i due militanti, come da richiesta si sono allontanati, è scattata la violenza. Il risultato è stata una macchina completamente distrutta dagli antagonisti. " Ci preme sottolineare come tutto ciò sia avvenuto in pieno giorno, davanti agli occhi degli agenti della polizia. Come è possibile che i centri sociali possano agire sempre nell’impunità? ", si legge in un comunicato di Azione Studentesca.

" Noi non abbiamo paura di questi metodi mafiosi, usati dagli antifascisti. Scenderemo certamente in strada per dimostrare che la nostra militanza non può essere fermata. Invitiamo tutti gli studenti e le studentesse, oltre che tutti i cittadini per bene, a partecipare alla nostra manifestazione contro la violenza dei centri sociali ", conclude la nota.

Non è la prima volta che gli esponenti dei centri sociali aggrediscono militanti di destra senza motivo, al mero scopo di provocare e di fare violenza, magari intimidire conspavoli dell'alone di impunità che li circonda.