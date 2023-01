Cerca di attraversare i binari, 15enne sbalzato e ucciso dal treno

Un ragazzino di 15 anni è morto dopo essere stato investito di striscio da un treno. È accaduto poco distante dalla stazione di Chiari, nel Bresciano. Il giovanissimo, di origini albanesi e residente non lontano dalla stazione bresciana, avrebbe tentato di attraversare i binari proprio quando è passato il treno che lo ha travolto.

Tragedia sui binari

Un impatto violentissimo avvenuto sotto gli occhi degli amici che hanno dato l'allarme. Secondo quanto è stato possibile ricostruire la giovane vittima era appena scesa dal treno proveniente da Romano di Lombardia, dove aveva passato il pomeriggio con il gruppo di amici originari di Chiari. Una volta lasciato il convoglio invece di prendere il sottopassaggio il gruppo è rimasto sui binari pronto ad attraversare in superficie le rotaie.

L'incidente colpa della distrazione

Non accorgendosi del treno in arrivo il quindicenne ha anticipato per attraversare sporgendosi dalla banchina. In quel momento passava però un regionale diretto a Milano che lo ha urtato scaraventandolo violentemente per terra ad oltre dieci metri. Un urto violentissimo e fatale: il ragazzo è morto sul colpo. Inutile il pronto intervento del 118 e dei Carabinieri a cui non è rimasto altro che constatare il decesso del ragazzo. La circolazione ferroviaria è stata sospesa. Sul posto carabinieri della compagnia di Chiari, la Polfer e i vigili del fuoco che adesso dovranno ricostruire l’incidente ed eventuali responsabilità. Il ragazzino, figlio di genitori albanesi, era nato e cresciuto a Chiari e alla notizia della tragedia alla stazione clarense sono accorsi molti ragazzi, amici e coetanei della vittima, increduli per l'accaduto e sconvolti per la tragedia.

Sul posto i Carabinieri

I Carabinieri hanno preso a verbale gli amici che accompagnavano il ragazzo per chiarire l’effettiva dinamica dell’accaduto ed escludere altre ipotesi. La tragedia, peraltro, è accaduta davanti a una decina di testimoni fermi sulla banchina in attesa dei regionali verso Milano o Brescia. Tutti hanno solo avuto il tempo di alzare lo sguardo e vedere il 15enne a terra già senza vita.