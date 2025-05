Cervia, donna travolta e uccisa da una ruspa in spiaggia

Ascolta ora 00:00 00:00

Una terribile tragedia si è verificata questa mattina in spiaggia a Pinarella di Cervia, nella parte ravennate della costiera romagnola. Un uomo alla guida di una ruspa ha investito una donna uccidendola sul colpo. Il dramma si è consumato poco prima delle 11. In base alla prima ricostruzione dei fatti la vittima, che dovrebbe avere una età compresa tra i 40 e i 50 anni, stava prendendo il sole sul litorale, all’altezza del bagno 70, quando è stata investita dal mezzo in retromarcia che stava compiendo operazioni di pulitura e livellamento della spiaggia dopo gli ultimi giorni segnati dal maltempo.

L’uomo alla guida della ruspa si sarebbe accorto di quanto accaduto tanto che, senza perdere tempo, sarebbe sceso dal mezzo nel tentativo di prestare soccorso alla donna. L’operaio, forse sotto choc, ha iniziato ad urlare e a chiedere aiuto al bagnino che si trovava vicino alla torretta e ad un altro testimone. I due, avendo assistito alla scena, stavano già allertando i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti capitaneria di Porto, carabinieri e polizia locale, oltre ai soccorritori del 118. Purtroppo, però, per la donna non c'era ormai più nulla da fare. Secondo quanto si apprende, il corpo della vittima si presentava in condizioni irriconoscibili in quanto era stato schiacciato dai cingoli della ruspa. Ciò ha reso difficile la sua identificazione. Un marinaio di salvataggio accorso sul posto subito dopo la tragedia ha avuto un malore per lo choc.

I militari e gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Della tragedia è stata avvisata la pm di turno in Procura a Ravenna. L'uomo alla guida del mezzo è già stato identificato: ora si procederà ad accertamenti di rito sulle sue condizioni.

Verranno, contestualmente, disposti accertamenti pure sul mezzo coinvolto nell’incidente. Si cerca di capire perché l’operaio non abbia visto o segnalato la donna, sia perché quest’ultima non si sia accorta in tempo dell’arrivo della ruspa.