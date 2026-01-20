Chantre Bompiani alla guida degli ippodromi di San Siro e Sesana

Marco Chantre Bompiani ha assunto il ruolo di Racetracks & Asset Development Senior Directorn e guiderà lo sviluppo e la valorizzazione degli Ippodromi Snai San Siro e Sesana a supporto delle strategie di crescita di Flutter SEA, la regione Southern Europe & Africa del Gruppo Flutter

Nel nuovo ruolo, Chantre Bompiani è responsabile dello sviluppo e della valorizzazione dei due asset ippici – Ippodromo Snai San Siro (Milano) e Ippodromo Snai Sesana (Montecatini) - con l’obiettivo di esprimere al massimo il potenziale degli impianti, favorendo il pieno rispetto degli obblighi concessori e la creazione di nuove opportunità di business e strategiche per Snai e per Flutter SEA.

Gli Ippodromi rappresentano da sempre uno dei pilastri del successo di Snai, espressione della sua leadership nel mondo dell’ippica e dello sport. La nomina si inserisce nel più ampio percorso di rafforzamento della governance e di sviluppo strategico del brand Snai all’interno di Flutter SEA, confermando l’attenzione del Gruppo verso la valorizzazione degli asset strategici e la crescita sostenibile nei mercati chiave come quello italiano. Nell’ambito delle sue responsabilità Chantre Bompiani riporterà direttamente a Francesco Borsetti, Managingdirector di Snai Italia e componente del Leadership Team di Flutter SEA.

“La nomina di Marco Chantre Bompiani rappresenta un passaggio fondamentale per Snai. Gli ippodromi sono asset strategici non solo sotto il profilo sportivo e culturale ma anche per lo sviluppo futuro del brand - ha spiegato Francesco Borsetti -. Abbiamo scelto di continuare a investire nella loro valorizzazione, a supporto della crescita di Snai e di Flutter SEA e, al contempo, per contribuire a supportare il rilancio del settore ippico nazionale”.

“Sono felice di poter guidare la prossima fase di sviluppo e crescita degli ippodromi Snai - ha sottolineato Marco Chantre Bompiani -. L’obiettivo sarà quello di accelerare ulteriormente il loro percorso di valorizzazione strategica, rafforzandoli come simboli di eccellenza sportiva ma anche come luoghi di intrattenimento e aggregazione, capaci dialogare in modo sempre più aperto e innovativo con istituzioni, territori, comunità ed eccellenze locali”.

Laureato in Economia all’Università Bocconi, Marco Chantre Bompiani ha maturato una consolidata esperienza manageriale prima nella consulenza strategica e poi all’interno di Sisal, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità a supporto della trasformazione internazionale dell’azienda.

Nel corso della sua carriera ha guidato progetti strategici e il lancio di attività in mercati complessi, maturando le competenze chiave per gestire e valorizzare le opportunità di crescita e integrare lo sviluppo degli Ippodromi in una strategia di lungo termine a sostegno della crescita di Snai e del Gruppo Flutter.